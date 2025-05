GTA 6 knackt YouTube – Zweiter Trailer sorgt für historischen Rekord

Wer dachte, dass Rockstar Games mit dem ersten Trailer zu „GTA 6“ bereits das Maximum an Hype erreicht hätte, hat die Rechnung ohne Trailer Nummer zwei gemacht. Der hat nicht nur das Internet in Flammen gesetzt, sondern sich auch den Titel des erfolgreichsten Video-Launchs aller Zeiten geschnappt – mit über 475 Millionen Aufrufen in nur 24 Stunden. Zum Vergleich: Der erste GTA 6-Trailer brachte es „nur“ auf 93 Millionen – der neue hat also nicht einfach nur die Latte höher gelegt, er hat sie aus dem Orbit geschossen.

GTA 6 überholt Deadpool & Co. im Trailer-Ranking

Damit übertrumpfte der Clip sogar die Superhelden-Giganten Deadpool & Wolverine (365 Millionen) und Fantastic Four: The First Steps (200 Millionen). Sorry, Marvel – Lucía und Jason sind die neuen Stars am Blockbuster-Himmel, wie The HollywoodReporter feststellt.

Der Trailer selbst zeigt erneut Vice City in knallbunter HD-Pracht, inklusive Baywatch-Vibes, Alligatoren im Wohnzimmer und reichlich Chaos auf offener Straße – kurz: alles, was man von einem GTA erwartet. Rockstar spielt mit der Nostalgie und schiebt gleichzeitig einen tonnenschweren Hype-Zug ins Rollen, der bis zum Release am 26. Mai 2026 nur noch schwer zu stoppen sein dürfte.

Pointer Sisters feiern Streaming-Comeback

Und als wäre das nicht genug, sorgt der im Trailer verwendete Song „Hot Together“ von den Pointer Sisters für ein weiteres Mini-Comeback: Spotify-Streams des Disco-Klassikers sind um sagenhafte 182.000 % angestiegen. Offenbar haben viele Fans das dringende Bedürfnis verspürt, sich musikalisch auf Raubzüge, Verfolgungsjagden und Strandspaziergänge in Vice City einzustimmen.

Doch zwischen all dem digitalen Applaus gab’s auch eine kleine Dämpfung: Rockstar hat gleichzeitig bekannt gegeben, dass der Release des Spiels verschoben wurde – statt wie ursprünglich erwartet 2025, erscheint Grand Theft Auto 6 nun offiziell am 26. Mai 2026. Das ist zwar bitter, aber angesichts dieser Zahlen kann man davon ausgehen, dass die Fan-Geduld bis dahin durch endlosen Content und Memes bei Laune gehalten wird.

Ein Rekord, ein Hit, ein bisschen Enttäuschung – und ein Trailer, der sich anfühlt wie ein Blockbuster-Kinofilm. „GTA 6“ beweist erneut: Wenn Rockstar etwas droppt, dann bebt das Netz. Welche Details ihr womöglich darin verpasst habt, verrät euch dieser Artikel. Und wenn das noch nicht genug Hype ist, hilft vielleicht die Erkenntnis, dass der Trailer bereits erste Gameplay-Szenen umfasste.