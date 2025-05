GTA 6 kommt später – aber diesmal ohne Burnout, Crunch & Co.

Rockstar Games hat etwas geschafft, woran viele nicht mehr geglaubt haben: Sie entwickeln „GTA 6“ – und zwar ohne ihre Mitarbeiter dabei in den Wahnsinn zu treiben. Die schlechte Nachricht? Es dauert eben ein bisschen länger. Die gute Nachricht? Niemand muss mehr 80 Stunden die Woche schuften, um ein digitales Verbrechersyndikat zum Leben zu erwecken.

Crunch war gestern – Rockstar will Verantwortung zeigen

Journalist Jason Schreier, der Rockstar 2018 mit seinem Report über die knallharte Crunch-Kultur bei „Red Dead Redemption 2“ aufrüttelte, meldet sich nun mit einer überraschenden Einschätzung zurück: Die Arbeit an „GTA 6“ sei wie „Tag und Nacht“ im Vergleich zu früher. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein – aber vielleicht ist es das ja auch.

Zur Erinnerung: Damals berichteten Entwickler, wie sie durch Nächte voller Überstunden, zerrüttete Beziehungen und gelegentliche Nervenzusammenbrüche schlingerten – mit dem beruhigenden Beigeschmack von Alkohol am Arbeitsplatz. Was klingt wie eine Rockstar-Biografie, war der Arbeitsalltag beim Rockstar der Spielebranche. Jetzt aber – angeblich alles anders.

GTA 6 kommt später, aber dafür (hoffentlich) ohne Kollateralschäden

„GTA 6“ wurde kürzlich offiziell auf den 26. Mai 2026 verschoben. Und nein, nicht weil die KI nicht wusste, wie man Autos mit Neonlicht rendert. Sondern weil das Studio seine Mitarbeiter nicht mehr verheizen will wie billige Pixel-Sklaven. Ein Hoffnungsschimmer in einer Industrie, in der Deadlines bisher heiliger waren als die psychische Gesundheit.

Schreier zufolge sei der neue Kurs kein PR-Gewäsch, sondern eine echte Kehrtwende. Zwar seien Überstunden nicht komplett vom Tisch – wir reden hier immer noch von der Spieleindustrie – aber das Studio scheine wirklich gewillt zu sein, keine weiteren persönlichen Katastrophen zu verursachen. Kein Crunch ist das neue Crunch.

Natürlich bleibt Skepsis angebracht. Ein Kulturwandel braucht mehr als ein paar nette Zitate auf BlueSky. Doch wenn Rockstar es schafft, „GTA 6“ ohne massive Menschenopfer zu veröffentlichen, wäre das nicht nur ein Sieg für die Mitarbeiter – sondern ein seltenes Beispiel dafür, dass sich etwas ändern kann.

Und mal ehrlich: Wenn wir dafür ein bisschen länger auf unser virtuelles Chaos in Vice City warten müssen, dann ist das ein fairer Deal. Denn am Ende sollten nicht nur die Spieler zufrieden aus der Sache rausgehen, sondern auch die Menschen, die das Spiel überhaupt erst möglich machen.