GTA 6 kurz vor dem PS6 Launch – ein genialer Schachzug?

Rockstar Games hat erneut die Veröffentlichung von GTA 6 verschoben. Neuer Termin: 19. November 2026. Während viele Fans schon mit den Augen rollen, könnte hinter dieser Entscheidung deutlich mehr Kalkül stecken, als es zunächst scheint. Denn damit rückt der Launch des Blockbusters gefährlich nahe an den mutmaßlichen Start der PS6 und der nächsten Xbox-Generation, ein Timing, das wirtschaftlich durchaus genial sein könnte.

Die wiederholten Verschiebungen haben mehrere Gründe. Rockstar Games strebt nach Perfektion, der Druck auf das Team ist hoch, und ambitionierte Erwartungen von Publisher Take-Two Interactive spielen ebenfalls eine Rolle. Gleichzeitig sorgt das neue Datum dafür, dass GTA 6 auf den aktuellen Konsolen – PS5, Xbox Series S/X – erscheinen wird, bevor die nächste Hardware-Generation verfügbar ist. Das klingt zunächst nach einem „verpassten“ Timing, ist aber vermutlich genau das Gegenteil.

Hype abschöpfen und später nachlegen

Warum? Rockstar Games wird den ersten Hype komplett abschöpfen. Die Fans, die keine neue Konsole kaufen wollen, greifen jetzt zu PS5 oder Xbox Series X/S. Der Umsatz ist garantiert, die bestehende Hardware-Basis (über 110 Millionen Konsolen) wird maximal ausgenutzt. Erst ein Jahr später, oder kurz nach dem Start der PS6, könnte Rockstar Games ein Nachziehen auf die neue Generation planen. Erste Stimmen in der Community stellen bereits die heikle Frage, ob man die PS5 vielleicht überspringen sollte?

Dann profitieren Sony und Rockstar Games von einem zweiten, noch größeren Hype, ein echter Traum-Launch. Die PS6-Verkäufe würden sofort explodieren, zumal Gerüchten zufolge Sony bereits einen gigantischen Marketing-Deal für GTA 6 geschnürt haben soll. Ein offizielles Bundle mit Spiel und Konsole liegt da nahe.

Erfolgsrezept wiederholt sich

Historisch hat Rockstar genau diese Strategie schon einmal erfolgreich gefahren. GTA V erschien auf PS3 und Xbox 360, nur wenige Wochen bevor die PS4 und Xbox One auf den Markt kamen. Der Titel wurde zunächst auf den alten Konsolen abgefeiert, später dann auf der neuen Generation nachgereicht – ein cleverer Schachzug, um den Umsatz maximal auszureizen. Für GTA 6 könnte sich dieses Muster wiederholen, allerdings mit noch größerem Effekt.

Ein weiterer Vorteil: Die Abwärtskompatibilität der PS6 sorgt dafür, dass Spieler, die erst später upgraden, GTA 6 problemlos genießen können. Dank der deutlich stärkeren Hardware dürften zudem native Verbesserungen, schnellere Ladezeiten und höhere Performance möglich sein. Die Kombination aus starker Basis auf PS5 und Upgrade-Potenzial auf PS6 macht das Timing für Rockstar und Take-Two doppelt profitabel.

PS6 Traumstart für Rockstar Games und Sony

Für Sony bedeutet der späte Launch von GTA 6 einen potenziellen PR- und Verkaufscoup. Ein hochkarätiger Titel zum Start einer neuen Konsole zieht nicht nur Käufer in die Läden, sondern erzeugt sofortige mediale Aufmerksamkeit. Wenn das Spiel als Bundle mit der PS6 erscheint, könnten die Verkaufszahlen innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gehen. Rockstar Games profitiert, Sony profitiert – und die Spieler? Die bekommen eines der größten Open-World-Erlebnisse der Generation, egal ob auf PS5 oder PS6.

Die Verschiebung von GTA 6 mag aus Fan-Sicht frustrierend sein, wirtschaftlich ist sie ein Meisterzug. Rockstar Games sichert sich den ersten Hype, Sony kann kurz danach die PS6 in neue Höhen katapultieren. Ein Szenario, das für beide Seiten fast schon zu perfekt erscheint, und eines, das man als Gamer durchaus als cleveres Marketing-Schachspiel würdigen kann.

Wie seht ihr das? Holt ihr euch GTA 6 direkt für PS5/Xbox Series X oder wartet ihr lieber auf die PS6-Version?