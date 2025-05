GTA 6 kann warten! Dieses Spiel kommt früher – und stammt von einem Rockstar-Veteranen

Es gibt zwei Arten von Gamern in diesem Jahr: Die einen zählen die Tage bis zur GTA 6-Veröffentlichung im nächsten Jahr. Die anderen schauen sich MindsEye an – und fragen sich, warum eigentlich noch warten? Der neueste Leak des Spiels zeigt eindrucksvoll, dass Fans von Rockstars Open-World-Epos hier womöglich früher zum Zug kommen, als sie dachten.

Leslie Benzies, ehemaliger Präsident von Rockstar North und einer der kreativen Köpfe hinter GTA V, meldet sich zurück – und zwar nicht leise. MindsEye ist sein erstes großes Solo-Projekt seit seinem Abgang bei Rockstar, und es will mehr sein als ein bloßer Schatten der berühmten Marke. Laut neuen Leaks, die jetzt online kursieren, könnte es das sogar schaffen.

MindsEye ist die GTA-Alternative in diesem Jahr

Ein geleakter Clip zeigt rasantes Car-Gameplay, das in Sachen Fahrgefühl und Chaos stark an GTA erinnert – nur ein bisschen futuristischer. Explosionen, quietschende Reifen, Kamerafahrten mit ordentlich Wumms – Fans fühlen sich direkt zu Hause. Kein Wunder, dass viele sagen: „Das sieht spaßiger aus als der letzte GTA Online-DLC.“

Here's another piece of MindsEye gameplay accidentally leaked today by a streamer.



Here's how driving looks in MindsEye: pic.twitter.com/Ew73rnWjNf — Everywhere NET (@EverywhereNET) May 3, 2025

Aber MindsEye will nicht nur eine GTA-Kopie sein. Der Fokus liegt klar auf einer narrativen Singleplayer-Erfahrung – eine Seltenheit in Zeiten von Battle Passes, Season Events und always-online. Ein zweiter Leak offenbart erste Eindrücke vom Kampfsystem. Die Reaktionen darauf? Gemischt. Zwar wirkt der Kampf stilistisch solide, doch viele bemängeln fehlende Treffer-Feedbacks und eine zu simple Mechanik. Aber: Das Material stammt offenbar aus einer früheren Version. Im finalen Spiel könnte das anders aussehen.

A MindsEye GAMEPLAY VIDEO leaked during @CallMeAgent00 stream.



The streamer was sent material that wasn’t supposed to be shown to the public, and streamed it on Twitch. pic.twitter.com/knvr5BXORX — Everywhere NET (@EverywhereNET) May 3, 2025

Was MindsEye jetzt schon richtig macht: Es kommt früh. Während sich GTA 6 weiter im Zeitlupentempo der Veröffentlichung nähert, erscheint MindsEye bereits am 10. Juni – also fast ein ganzes Jahr früher. Und mit 59,99 Euro ist es preislich fair angesetzt. Wer vorbestellt, darf sich sogar über ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition freuen.

Ob MindsEye den Thron von GTA streitig machen kann, ist noch offen – aber als Lückenfüller mit Promi-Herkunft, Story-Fokus und Chaos auf vier Rädern ist es jetzt schon eine verdammt interessante Alternative.