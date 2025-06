GTA 6 Leak enthüllt neue Details zu Gameplay, der Weltgröße und RDR2-Inspirationen

Rund um GTA 6 sind heute wieder frische Infos an die Öffentlichkeit gelangt – zumindest, wenn man einem bekannten Community-Mitglied Glauben schenken mag. Der Discord-Nutzer „GameRoll“, der sich durch einige korrekte Vorhersagen in der Vergangenheit zu GTA 6 einen gewissen Ruf erarbeitet hat, liefert nun weitere Details zu Gameplay, Storystruktur und der offenen Welt. Doch wie belastbar sind diese Informationen wirklich

Red Dead lässt grüßen: Waffenhandling und Begleitmechanik

Laut GameRoll soll GTA 6 beim Waffenarsenal einen deutlich realistischeren Ansatz verfolgen. Statt eines überquellenden Waffenrads wie in früheren Serienablegern könnten Spieler ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 nur begrenzt Waffen mit sich führen. Der Rest bleibt im Kofferraum des Fahrzeugs – eine Entscheidung, die spielerische Tiefe bringen, aber auch für Diskussionen sorgen dürfte.

Eine weitere Neuerung betrifft das Zusammenspiel der beiden Protagonisten Jason und Lucia. Im Story-Modus soll man nicht nur wie in GTA 5 zwischen ihnen wechseln können, sondern optional auch beide gleichzeitig ins Geschehen einbinden. Wer gerade nicht aktiv gesteuert wird, folgt als KI-Begleiter mit – zumindest, wenn man das möchte. Technisch wäre das auf aktueller Hardware durchaus machbar, ob Rockstar diesen Ansatz tatsächlich umsetzt, bleibt vorerst unbestätigt.

Eine Welt mit Aufzügen, Einkaufszentren und 700 Geschäften

Einer der spannendsten Punkte betrifft die Weitläufigkeit und Interaktivität der Spielwelt. Über 700 Geschäfte, ein begehbares Einkaufszentrum, ausraubbare Locations und nutzbare Aufzüge in Hochhäusern – laut Leak scheint GTA 6 eine offene Welt mit bemerkenswerter Detailtiefe zu bieten. Ob das alles zum Launch verfügbar sein wird oder später ergänzt wird, ist derzeit nicht klar.

Was die Story betrifft, spricht GameRoll von fünf Kapiteln – eines weniger als in Red Dead Redemption 2, was auf eine etwas kompaktere, aber nicht zwangsläufig kürzere Geschichte hindeuten könnte. Hier kommt es letztlich auf die erzählerische Dichte an, nicht auf die bloße Anzahl an Kapiteln.

Der Leaker hat sich zwar durch frühzeitige Infos zu den Hauptfiguren einen Namen gemacht, bezeichnet sich selbst aber nicht als Insider. Die neuen Informationen stammen aus Discord und wurden über Reddit weiterverbreitet. Das heißt: Die Quelle ist nicht offiziell, aber auch nicht grundlos bekannt. Dennoch sollte man alle Details mit Vorsicht genießen – gerade in einer Phase, in der das Spiel frühestens 2025 erscheint und Rockstar sich weiterhin in Schweigen hüllt.

Was meint ihr: Welche der genannten Funktionen würdet ihr euch für GTA 6 wirklich wünschen?