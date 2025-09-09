GTA 6 Leak: Rockstar plant offenbar neue Welle von Parodie-Websites

Ein frischer Leak zu GTA 6 lässt Fans aufhorchen. Dataminer haben Domains entdeckt, die offenbar zu Take-Two gehören. Die Registrierungen stammen aus dem Mai und deuten auf neue Inhalte für das In-Game-Internet hin – eine Funktion, die in vorherigen GTA-Titeln für reichlich Humor und Immersion gesorgt hat.

Die Domains tragen Namen wie what-up.app, rydeme.app oder buckme.app, klare Anspielungen auf WhatsApp, Uber und Venmo. Andere Domains wie leonidagov.org verbinden sich mit dem fiktiven Bundesstaat Leonida, während brianandbradley.com wohl als satirische Anwaltskanzlei dienen könnte. Kurioser wird es bei hookers-galore.com oder myboyhasacreepycorndog.com – klassische Rockstar-Provokation ohne sofort erkennbare Funktion.

Von GTA IV bis GTA V: Parodie als Markenzeichen

Rockstar Games nutzt das In-Game-Internet seit GTA IV, um seine Welten mit satirischen Inhalten zu füllen. GTA IV brachte ein rudimentäres, aber lustiges Internet-Café-Erlebnis, GTA V intensivierte das über Smartphones und eine riesige Auswahl an fiktiven Webseiten. Jede Seite war ein Witz auf moderne Kultur, gleichzeitig aber eine Möglichkeit, die Welt lebendiger wirken zu lassen.

Die neuen Leaks zeigen: Rockstar wird diese Tradition offenbar in GTA 6 fortführen. Spieler dürfen sich also wieder auf humorvolle Webseiten freuen, die den Alltag der fiktiven Stadt Leonida kommentieren – von satirischen Start-ups bis hin zu völlig abgedrehten Seiten.

Mehr als nur Gags

Wenn die Informationen zutreffen, bleibt Rockstar Games seiner Linie treu. Humor, Details und Weltbau über kleine, aber feine Satirepunkte. Ob das in GTA 6 wieder so gut funktioniert wie bisher, hängt stark von der Umsetzung ab. Der Leak selbst ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, macht aber Lust auf die Art von Humor, die Fans seit Jahren schätzen.

Wer sich in GTA 6 umsieht, wird erneut lachen – und vielleicht auch schmunzeln über die Gesellschaftssatire, die Rockstar meisterhaft verpackt.