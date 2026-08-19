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GTA 6: Leaker kündigt verbleibendes Material per Countdown an

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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GTA 6 leidet unter neuen Leaks, jetzt sogar mit Countdown-Vorankündigung. Die Daten zeigen veraltetes Gameplay von Rockstar Games.

GTA 6 Preorder

Der GTA 6-Leaker droht Rockstar Games mit der schrittweisen Veröffentlichung weiterer Spieldateien zu „Grand Theft Auto 6“ und setzt dafür eine konkrete Frist. Für den 19. August 2026 um 20:00 Uhr ET kündigte die Gruppierung in ihrem Discord-Server zwei bis vier neue Video- und Bilddateien an.

Veraltetes Entwicklermaterial ohne Relevanz für das Endprodukt

Das bereits am 18. August verbreitete Material – darunter Clips zum Protagonisten Jason, eine vermeintliche Übersicht der Leonida-Karte sowie Detailaufnahmen zu Waffenanpassungen – entstammt nicht dem aktuellen Entwicklungsstand. Metadatenanalysen verweisen auf Aufnahmen aus dem Jahr 2024 oder früher.

Die gezeigten Spielmechaniken wie Kraftstoffanzeigen, das Interagieren mit Kofferräumen oder Anpassungen am Fünf-Sterne-Fahndungssystem reflektieren Testsysteme veralteter Test-Builds. Ob diese Elemente in der für November 2026 geplanten Finalversion enthalten sind, bleibt unklar.

Hinweis: Aus Gründen des Urheberrechts sowie zur Vermeidung der Verbreitung vertraulicher Firmendaten verzichten wir auf die Einbindung oder Verlinkung des gezeigten Bild- und Videomaterials.

Erpressungsversuch unter dem Deckmantel des Konsumentenschutzes

Der Leaker begründet dies mit Forderungen gegen digitale Vorbestellungen und die Abschaffung physischer Datenträger. Gleichzeitig bewerben die Akteure eine eigene Kryptowährung auf Solana-Basis, was zweifelhafte Motive hinter der Aktion vermuten lässt.

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Die blitzartigen DMCA-Takedowns durch den Publisher Take-Two Interactive bestätigen indirekt die Authentizität des gezeigten Materials. Am Release-Termin am 19. November 2026 ändert das vorzeitige Abfließen veralteter Daten nach aktuellem Stand nichts.

Hacking-Aktionen dieser Art bringen Spielern keinen echten Mehrwert. Das gezeigte Material vermittelt ein verfälschtes Bild vom tatsächlichen technischen Zustand des Spiels, da Entwicklungs-Builds unoptimiert laufen und unfertige Assets enthalten. Kaufentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis des finalen Materials und unabhängiger Tests getroffen werden.

Wer tatsächlich von „GTA 6“ gehypt sein möchte, sollte auf die Netflix-Premiere am 27. August warten.

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