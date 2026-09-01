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GTA 6 Leaks: Take-Two fordert geheime Gerichtsvorladung gegen Discord-User

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Take-Two verschärft die Jagd nach GTA 6-Leakern. Ein neuer Gerichtsantrag fordert geheime Ermittlungen gegen Discord-User, um sie nicht zu warnen.

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Die Jagd nach den Leakern von „GTA 6“ tritt in eine extrem heikle Phase ein. Publisher Take-Two verlangt jetzt versiegelte Gerichtsdokumente, um den Beschuldigten keine Vorwarnung zu liefern.

Geheime Ermittlungen gegen einzelne Discord-Konten

Die Zielscheibe sind spezifische Discord-User und Server, die mit den jüngsten GTA 6-Leaks in Verbindung stehen. Das geht aus neu aufgetauchten Gerichtsunterlagen hervor. Das Unternehmen will verhindern, dass Details der Ermittlungen an die Öffentlichkeit dringen.

Der Publisher hat nach eigenen Angaben eine weitere konkrete Person identifiziert und neue Identifikationsdaten zu einem bereits bekannten Nutzer gesammelt. Die bisherigen Vorladungen gegen Microsoft und Discord waren öffentlich einsehbar und deckten ein sehr breites Netz ab. Die neue Anfrage fordert gezielte, hochsensible Daten an.

Eine öffentliche Einsicht könnte die laufenden Nachforschungen massiv gefährden. Die mutmaßlichen Leaker würden sonst direkt sehen, welche Spuren die Anwälte bereits verfolgen. Das Gericht muss über den Antrag auf Geheimhaltung noch entscheiden.

Warum das für die Community wichtig ist

Leaks gehören für viele Gamer mittlerweile zum Informationsalltag vor einem Release. Wir bekommen dadurch oft erste ungeschönte Einblicke in den Entwicklungsstand. Doch das juristische Nachspiel zeigt die Kehrseite, was insbesondere bei „GTA 6“ sichtbar wurde.

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Wenn Publisher mit verdeckten Gerichtsentscheidungen gegen einzelne Discord-User vorgehen, verlagert sich die Absicherung weit in die Räume der Community hinein. Discord ist schon lange keine reine Chat-Plattform für Freunde mehr, sondern ein entscheidendes Ermittlungsumfeld für Konzernanwälte. Wer Material teilt, gerät direkt ins Fadenkreuz von Millardenausdauer.

Take-Two schaltet von einer breiten Informationssuche auf die Geheimhaltungsstufe um, um konkrete Personen ohne Vorwarnung zu greifen. Die verdeckte Gerichtsstrategie beweist, wie nah die Anwälte den mutmaßlichen Leakern bereits auf der Spur sind.

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SOURCES:Torrentfreak
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