GTA 6: Lieber später als schlechter – warum die Verschiebung notwendig war

Wenn Rockstar Games eins kann, dann ist es Zeit verstreichen lassen – und zwar sehr, sehr viel davon. Seit über sieben Jahren warten Fans weltweit auf ein neues Spiel, das die Gaming-Welt wieder auf den Kopf stellt. Nun ist es offiziell: GTA 6 erscheint nun im Mai 2026. Für viele ein herber Schlag. Doch laut einem Leaker war diese Verzögerung nicht nur sinnvoll – sie war unumgänglich.

Wie knapp GTA 6 an der Qualität vorbeischrammte

Der X-User GameRoll, der bereits mit der Enthüllung der Protagonisten Jason und Lucia ins Schwarze traf, behauptet: GTA 6 wäre in seiner ursprünglich geplanten Form „deutlich schlechter“ gewesen. Laut seinen Informationen begann Rockstar Games sogar, Inhalte zu streichen, um den Herbst-2025-Termin zu halten. Hätte man diesen Weg weiterverfolgt, hätte das Spiel massiv darunter gelitten. Welche Inhalte konkret betroffen waren, verriet er nicht – aber allein die Vorstellung eines „abgespeckten“ GTA 6 dürfte Fans das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Hinzu kommt: Rockstar Games will laut kürzlichen Berichten kein weiteres Spiel unter Crunch-Bedingungen veröffentlichen. In der Vergangenheit war das Studio stark in der Kritik, weil Entwickler unter enormem Druck standen – Überstundenberge inklusive. Dieses Mal will man es anders machen, gesünder, nachhaltiger. Ein fairer Deal, wenn das Ergebnis dafür am Ende stimmt.

Wenn, dann richtig

Natürlich bleibt unklar, welche Features es wirklich ins Spiel schaffen und was möglicherweise auf der Strecke bleibt – zumindest bis zur nächsten Enthüllung. Doch Rockstars Geschichte zeigt: Wenn sie etwas liefern, dann richtig. Red Dead Redemption 2 wurde auch nicht über Nacht zum Kultspiel.

Obwohl die Wartezeit schmerzt, gibt es Hoffnung. Vielleicht finden einige der gestrichenen Inhalte ja später über DLCs oder Updates zurück ins Spiel. Rockstar hat schließlich Erfahrung darin, seine Welten über Jahre hinweg zu pflegen und zu erweitern.

Bis dahin bleibt nur eins: geduldig bleiben. Und hoffen, dass das zusätzliche Jahr Entwicklung nicht nur mehr Politur bringt – sondern genau das GTA 6, auf das wir alle seit 2013 warten.