GTA 6: Marketing-Offensive startet im August – Release bleibt unverändert

„GTA 6″erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, während Rockstar Games im August die seit Monaten anhaltende Funkstille mit handfestem Material durchbrechen wird. Das wird inzwischen von mehreren Branchen-Insidern gestützt.

Bekannte Branchen-Insider wie NateTheHate betonen noch einmal, dass der Release-Termin am 19. November feststeht und Rockstar Games die angekündigte Sommer-Marketingkampagne im August startet. Als möglicher Termin wird der 6. August gehandelt, der Tag vor dem nächsten Investor-Call,

Dass der Entwickler so knapp vor der Veröffentlichung kaum Bildmaterial zeigt, folgt dem bekannten Schema früherer Großprojekte wie „Red Dead Redemption 2“ oder „GTA V“.

Ein Aufschub würde die gesamte Videospielbranche belasten. Zahlreiche Publisher haben ihre Veröffentlichungskalender streng an den Termin von Rockstar angepasst und eigene Titel gezielt in den September, Oktober oder direkt ins Frühjahr 2027 verlegt. Ein Ausweichen von „GTA 6“ würde dieses Gerüst kollabieren lassen.

They have a marketing plan & they are sticking to that plan. No reason for concern. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) July 29, 2026

Physischer Vertrieb gestrichen, Region-Locks für PS5

Ein wichtiger technischer Fakt betrifft die Bereitstellung des Spiels. Rockstar Games setzt zum Verkaufsstart auf rein digitale Lizenzen und verzichtet auf klassische Datenträger in der Verpackung.

Bei der Aktivierung existieren platformspezifische Unterschiede:

PlayStation 5: Download-Codes sind mit einem strikten Region-Lock versehen. Ein EU-Code erfordert zwingend ein passendes PSN-Konto derselben Region.

Download-Codes sind mit einem strikten Region-Lock versehen. Ein EU-Code erfordert zwingend ein passendes PSN-Konto derselben Region. Xbox Series X|S: Microsoft verzichtet auf diese Beschränkung, die Codes lassen sich global aktivieren.

Der Import von PS5-Lizenzen aus fremden Währungsregionen birgt damit ein hohes Entwertungsrisiko, da die Nutzung über Zweit-Accounts gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen kann.

Der Termin am 19. November steht fest. Der geplante Marketing-Start im August beendet eine künstlich erzeugte Informationslücke, die lediglich auf der typischen PR-Strategie von Rockstar beruht.