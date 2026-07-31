GTA 6, Marvel’s Wolverine, God of War: Sonys Games-Offensive startet im Herbst

Das gefühlte Tief von PlayStation steht kurz vor der Überwindung, denn Sonys Games-Offensive für die PS5 steht unmittelbar bevor. Angetrieben wird sie von „Marvel’s Wolverine”, „GTA 6” und „God of War: Laufey”.

Sonys PS5-Hardware-Auslieferungen brachen im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 1,6 Millionen Einheiten ein, während das PlayStation Network gleichzeitig mit 125 Millionen monatlich aktiven Nutzern einen historischen Höchststand erreichte.

Die aktuellen Zahlen zeigen die Diskrepanz des Konzerns: Während die Verkäufe eigener First-Party-Spiele auf 6,0 Millionen Einheiten fielen und die gesamte Spielzeit auf der Plattform um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreswert nachgab, sichern die Service-Einnahmen das Fundament. Sony muss folglich den Spagat zwischen sinkendem Konsolen-Durchsatz und maximaler Monetarisierung der bestehenden Basis bewältigen.

Das Saros-Paradoxon

Das im April veröffentlichte „Saros“ offenbart das strukturelle Problem moderner First-Party-Releases. CFO Lin Tao betonte im Earnings Call die Qualität des Housemarque-Titels:

„Saros released in April, received high acclaims with a Metacritic score of 88 and is steadily expanding its user base.“

Ein Metascore von 88 und eine stabile Basis reichen nicht aus, um den Abwärtstrend beim Software-Volumen zu stoppen. Der Titel generierte konstante Einnahmen, wirkte aber nicht als System-Seller für die Hardware. Nischen-Mechaniken erzeugen Engagement, aber keine Konsolenverkäufe.

Marvel’s Wolverine und Faye

Um den negativen Trend bei den Software-Verkäufen umzukehren, setzt das Management auf drei klar terminierte First-Party-Projekte. Sony formulierte die Erwartungshaltung an das eigene Portfolio im Call eindeutig:

„We expect Marvel Tokon: Fighting Souls set for release in August, Marvel’s Wolverine set for release in September, and God of War: Laufey set for release in February of next year to continue to drive performance in this segment.“

Mit „Marvel’s Wolverine“ im September lastet der Hauptdruck auf Insomniac Games. Das Studio muss den Mainstream-Zugkraft-Beweis erbringen, den Saros nicht liefern konnte. Der Termin im September ist strategisch gewählt, um das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, bevor im Februar mit „God of War: Laufey“ der nächste Marken-Schwergewicht nachlegt.

GTA 6 als verdeckter Umsatztreiber

Trotz des Playtime-Rückgangs um vier Prozent rechnet das Sony-Management fest mit einer Trendwende im zweiten Halbjahr:

„Although the total playtime during the quarter decreased 4% year on year… We expect further improvements in engagement metrics going forward, because many major titles are scheduled to be released toward the end of calendar year.“

Namensnennungen blieben aus, doch die Hoffnung hinter dieser Aussage basiert maßgeblich auf „GTA 6“. Sony profitiert von jedem digitalen Verkauf im PlayStation Store über die 30-Prozent-Marge, ohne eigenes Entwicklungsrisiko zu tragen. Bei 125 Millionen aktiven PSN-Konten skaliert dieser Third-Party-Effekt direkt in den operativen Gewinn.

Die Zahlen belegen das Ende des klassischen Konsolenzyklus. Sony benötigt keine steigenden Hardware-Verkäufe, um profitabel zu bleiben, solange die 125 Millionen PSN-Nutzer durch Third-Party-Schwergewichte wie „GTA 6“ im Ökosystem gehalten werden. Die Durststrecke bei exklusiven System-Sellern endet im September endgültig mit „Marvel’s Wolverine“. Bis dahin fungiert die PS5 primär als Abspielstation für den plattformübergreifenden Blockbuster-Herbst.