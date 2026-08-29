Rockstar Games nutzt zahlreiche Systeme aus „Red Dead Redemption 2“ als Bauplan für „GTA 6“, darunter das Charakter- und Beziehungssystem, die Safehouses und offenbar auch unterschiedliche Enden. Rob Nelson von Rockstar North bestätigt, dass die Entwicklung von Jason und Lucia direkt auf den Mechaniken um Arthur Morgan aufbaut.

Dynamische Profile statt starrer Helden

Rockstar North Co-Studio-Chef Rob Nelson hat gegenüber IGN offengelegt, woran das Team seit Jahren schraubt. Das Entwicklerteam stand schon bei Arthur Morgan vor der Frage, wie viel Persönlichkeit fest vorgeschrieben ist und wie viel Freiraum am Controller entsteht. „GTA 6“ greift genau diese Grundidee auf. Unzählige kleine Entscheidungen im Spielverlauf summieren sich auf. Das formt die Hauptfiguren über Wochen hinweg.

Das System ersetzt das klassische Ehrensystem aus dem Western-Epos durch Criminal-Profiles. In „Red Dead Redemption 2“ veränderten sich Dialoge und Cutscenes je nach Arthurs Ehrenstatus. Ein hoch ehrbarer Arthur reagierte in Schlüsselmomenten spürbar anders als ein skrupelloser Bandit. Bei Jason und Lucia greift diese Mechanik im modernen Gangster-Kontext. Euer Verhalten im Freien Spiel prägt direkt die Haltung und die Reaktionen der beiden Protagonisten.

Safehouses werden zum emotionalen Anker

Die Dynamik zwischen Jason und Lucia verändert sich nicht automatisch durch das reine Abarbeiten der Hauptstory. Nelson stellt klar, dass gemeinsame Zeit in der Open World zwingend notwendig bleibt. Das Aufrechterhalten der Beziehung erfordert aktive Interaktion abseits der großen Raubzüge. Wer nur von Mission zu Mission hetzt, verpasst den Kern ihrer Entwicklung.

Das Prinzip entstammt direkt dem Bandenlager der Van-der-Linde-Gang. Damals entstanden die glaubwürdigsten Momente durch freiwillige Gespräche am Lagerfeuer oder belanglose Nebenaktivitäten mit den Crew-Mitgliedern. In „GTA 6“ übernehmen die Safehouses exakt diese Rolle. Die Unterschlüpfe wandeln sich von simplen Orten zum Speichern oder Umziehen zu echten sozialen Zentren der Geschichte. Hier entfalten sich die Zwischenmenschlichkeiten.

Freiwillige Hilfe formt den Charakter

Rockstar Games übernimmt auch die Struktur optionaler Inhalte aus dem Western-Vorgänger. Schon bei Arthur Morgan wurden ehemals verpflichtende Aufgaben bewusst aus dem Hauptpfad gestrichen. Ihr entscheidet selbst, wie tief ihr in die Hilfseinsätze eintaucht und wie weit ihr euch auf Nebenfiguren einlasst.

Dieser Kniff macht aus zwei vorgegebenen Helden individuelle Figuren. Rockstar erzählt nicht mehr nur starr eine Geschichte. Der Entwickler gibt euch die Werkzeuge an die Hand, um Jason und Lucia selbst mitzuformen. „GTA 6“ nimmt das Fundament von „Red Dead Redemption 2“ und verpflanzt es direkt in die moderne Open World von Vice City.

Das Camp-System aus „Red Dead Redemption 2“ auf die Safehouses von Jason und Lucia zu übertragen, schlägt die perfekte Brücke zwischen Story und Open World. Wenn die kriminellen Profile echte Auswirkungen auf Dialoge haben, bekommt jeder Durchgang eine echte persönliche Note.

Würdet ihr Zeit in den Safehouses verbringen, nur um die Dialoge zwischen Jason und Lucia zu verändern, oder zählt für euch am Ende nur Action auf den Straßen?