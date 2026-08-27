GTA 6: Nach diesem Gameplay sieht man Vice City mit anderen Augen

Rockstar Games verzichtete bei der ersten Gameplay-Präsentation von „GTA 6“ komplett auf Trailer-Hype, Sprecher aus dem Off und erklärende Einblendungen. Wir bekamen 26 Minuten ungeschnittenes Material direkt aus der Engine serviert.

Figuren reden beim Fahren, Situationen entgleisen ohne Vorwarnung und die Welt reagiert dynamisch. Genau da müssen wir ansetzen. Vergesst die Grafikdebatte. Das Fundament der Open World hat sich grundlegend verschoben.

Kein Trailer-Feuerwerk, sondern rohe Spielmechanik

Der gezeigte Extended-Look auf Netflix wirkt beeindruckend organisch. Fahrzeuge werden durch Vice City gesteuert, die Polizei greift ein und die Story läuft einfach weiter. Rockstar Games bricht offenbar mit der alten Formel, bei der Missionen starr durch Cutscenes eingeleitet werden.

Der Übergang zwischen Spielwelt und Narration ist weg. Es verschmilzt. Das gibt uns Spielern einen vollkommen neuen Blick auf das Geschehen. Man bekommt nicht nur die großen Schießereien zu sehen, sondern die chaotischen Momente dazwischen. Genau dort versteckt das Entwicklerteam die echten Neuerungen.

Jason und Lucia: Dynamik statt Klischee-Duo

Die Dialoge zwischen Jason und Lucia zeigen zwei Charaktere, die nicht perfekt funktionieren. Sie patzen. Sie improvisieren. In einer brenzligen Szene fällt der Satz: „There will always be some kind of bullshit. Our professional adapts.“ Auf Lucias Bestätigung kontert Jason knapp: „Good. I need a professional.“ Das sitzt.

Hier wird kein unbesiegbares Gangster-Pärchen inszeniert. Kriminalität in Vice City ist chaotisch und unberechenbar. Jason erwartet von Lucia, dass sie diesen Irrsinn managt. Die Chemie stimmt, weil sie pragmatisch ist.

Die beiden Hauptfiguren stolpern dabei nicht von Hauptmission zu Hauptmission. Sie bauen sich mühsam ein Netzwerk auf. Über einen neuen Kontakt sagt Lucia direkt: „He could sell us out or put a bullet through our heads.“ Die Strategie dahinter heißt schlicht „Slow play“. Erstmal testen. Nicht sofort das eigene Blatt offenlegen. Später folgt die Frage: „Does this mean we’re in his crew?“ Die Antwort ist ein klares Ja.

Aufträge ergeben sich organisch. Ein Job für Booby führt zu Raymond und Ernesto. Plötzlich steckt man tiefer drin als geplant. Die Aussage nach dem Coup, die Telefone anvertraut zu lassen, macht klar: Kriminalität wird hier als verzweigter Alltag simuliert, nicht als abgehakte Questliste.

Jason und Lucia im Einsatz – doch nicht alles läuft nach Plan

Das organische Erzählen im Vorbeifahren

Rockstar nutzt die Fahrten durch die Stadt für Echtheit. Eine Figur erzählt plötzlich von einem Jahrmarkt aus ihrer Kindheit, bei dem ein Karussell außer Kontrolle geriet und ein Freund schwer verletzt wurde. Keiner hält dafür an. Keine Zwischensequenz startet.

Die Anekdote läuft einfach im Hintergrund, während wir am Steuer sitzen. Das schafft Tiefe ohne Ladebalken. Es erinnert an die besten Skript-Momente aus „Red Dead Redemption 2“, wirkt im städtischen Kontext von Vice City aber noch unaufdringlicher. Die Charaktere werden greifbar, weil sie belanglose Dinge besprechen. Sie reden über Verspätungen, scheußliche Kleidung oder schlechten Alkohol. Eben wie echte Menschen.

Satire als Umgebungslärm

Die Welt spricht auch ohne Dialoge zu uns. Im Hintergrund flimmert Werbung für ein Wundermittel mit der Einstiegsfrage: „Does life feel hopeless? Are you constantly searching for a way out?“ Dazu gesellen sich überdrehte Commercials für Billigfleisch.

Vice City braucht keine Schilder, die uns die Zynik der USA erklären. Die Medienlandschaft läuft im Radio und auf Bildschirmen einfach mit. Die Gesellschaftskritik steckt im Raum. Die Fachsprache der Figuren unterscheidet sich deutlich von „GTA 5“. Nach einer verpatzten Flucht fällt der Begriff „Cargo recovery“. Kurz darauf scherzen sie über einen „Friday morning bank robbery“.

Das sind keine epischen Decknamen. Das ist Vokabular aus dem Arbeitsleben. Kriminalität ist für Jason und Lucia Handwerk. Sie reden über Bezahlung, Kontakte, Arbeitszeiten und Crew-Mitglieder. Rockstar Games holt das Gangster-Genre auf den Boden der Tatsachen zurück.

Vice City lebt auch abseits der großen Missionen

Situative Polizei-KI im Häuserkampf

Während der Fluchtsequenzen wird die Funkkommunikation der Gesetzeshüter und der Protagonisten hochinteressant. Die Parole „I’m gonna punch through to the freeway“ wird sofort mit einem harten „Negative. Stay.“ abgeblockt. Befehle wie „Keep cutting through“ und „Back up and fill this alley here“ folgen im Sekunden-Takt.

Die Cops wirken nicht wie dumme Schießbudenfiguren, die stur auf den Spieler zusteuern. Sie blockieren Ausfahrten und passen ihre Taktik an die Gasse an, in der wir feststecken. Ob das System im fertigen Spiel ohne Skripte so dynamisch bleibt, muss sich zeigen. Der Ersteindruck sitzt jedenfalls.

Corporate-Wahnsinn bei Mega Mundo

Später wechselt das Gameplay die Kulisse. Ein Einsatz führt uns auf die Party des Geschäftsmanns Andres De Leon in das Hauptquartier von Mega Mundo. Die Rhetorik vor Ort ist reine Realsatire: „creative roadmap“, „deep dive“, „think tank stuff“.

Rockstar nimmt den modernen Corporate-Sprech auseinander. Lange hält die Fassade natürlich nicht. Die Rede endet schlagartig mit dem Ruf: „The party’s over. Everybody on the ground.“ Das Chaos bricht aus, während wir uns durch die Menge bewegen und Anweisungen entgegennehmen.

Rockstar setzt auf kompromisslose Dialoge, Details und dynamische Situationen

Eine Welt, die auch ohne uns existiert

Grafisch sieht „GTA 6“ hervorragend aus, selbst auf der Base-PS5, aber das war zu erwarten. Der echte Fortschritt liegt in der Taktung der Welt. Die größte Weiterentwicklung gegenüber „GTA 5“ ist das Fehlen von künstlichen Pausen. Jason und Lucia diskutieren, streiten und planen, während das Spiel nahtlos weiterläuft.

Vice City wartet nicht darauf, dass wir den nächsten Gelben Punkt auf der Karte ansteuern. Die Stadt lebt auch so. Wenn Rockstar diese Narration über die gesamte Spielzeit durchzieht, erwartet uns ein neues Level der Open-World-Designkunst. Der 19. November kann kommen!