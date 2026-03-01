GTA 6: Nächster Hinweis auf baldigen Vorbestell-Start

Rockstar Games bereitet hinter den Kulissen offenbar den nächsten großen Schritt für Grand Theft Auto 6 vor. In der Datenbank des PlayStation Stores sind neue „Title-IDs“ für den Open-World-Blockbuster aufgetaucht, was in der Branche als einer der finalen technischen Schritte vor der Freischaltung von Produktseiten und Vorbestellungen gilt.

Die Entdeckung durch den zuverlässigen X-Account „PlayStation Game Size“ fällt in eine Phase, in der Take-Two Interactive und Rockstar Games den Release-Termin am 19. November 2026 mehrfach gegenüber Investoren und Plattformhaltern wie Sony und Microsoft bekräftigt haben.

Title-IDs signalisieren technische Bereitschaft

Die Integration neuer IDs in das Backend des PlayStation Netzwerks dient primär der Vorbereitung des Storefront-Interface. Sobald diese IDs aktiv sind, können Publisher Preise, Vorbesteller-Boni und die verschiedenen Editionen des Spiels im System hinterlegen.

Zwar gibt es keinen festen Zeitplan, wie viel Zeit zwischen dem Datenbankeintrag und dem Live-Gang der Vorbestellung vergeht, doch das Timing passt zu den jüngsten Finanzberichten von Take-Two. Der Publisher kündigte an, die heiße Phase des Marketings im Sommer 2026 zu starten. Die technische Vorbereitung im Frühjahr legt nahe, dass die digitale Infrastruktur für diesen Ansturm bereits jetzt gehärtet wird.

Grand Theft Auto VI title IDs have been added to the PlayStation database.



I expect we’ll see something about the game soon, probably the start of pre-orders. pic.twitter.com/PBda1Jvr5p — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 1, 2026

Ein wunder Punkt in der Community bleibt die Preisgestaltung. Kürzlich sorgten Platzhalter-Listings bei Drittanbietern für Aufsehen, die GTA 6 mit bis zu 120 US-Dollar auszeichneten. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da Händler bei unbestätigten Titeln oft überhöhte Beträge ansetzen, um spätere Preiserhöhungen abzufangen.

Dennoch steht die Branche unter Beobachtung: Während der aktuelle Standard für AAA-Titel bei etwa 80 EUR liegt, könnte Rockstar aufgrund der massiven Entwicklungskosten und des immensen Marktwerts der Marke versuchen, eine neue Preisschwelle zu etablieren.

Marketing-Offensive im Sommer 2026 bestätigt

Die Marketing-Kampagne soll im Sommer massiv hochgefahren werden, was erfahrungsgemäß neue Trailer, Gameplay-Details und die offizielle Enthüllung der Vorbesteller-Inhalte bedeutet. Für Spieler bedeutet der Fund in der PlayStation-Datenbank, dass die Phase der reinen Spekulation bald endet. Sobald die Vorbestellungen live gehen, herrscht Klarheit über die Editionen und den tatsächlichen Preis.

Wer auf technische Details wie die Integration von PSSR 2.0 für die PS5 Pro hofft, das ab März vollständig ausgerollt wird, muss sich vermutlich bis zum Marketing-Start im Sommer gedulden. Dann präsentiert Rockstar Games das Spiel erstmals in seiner finalen technischen Form.