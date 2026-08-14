GTA 6: Netflix-Seite deutet auf dreiteilige Videoserie hin

Take-Two und Rockstar Games könnten die am 27. August 2026 geplante Premiere von „GTA 6“ auf Netflix als dreiteiliges Videoformat ausspielen. Ein kurzzeitiger Eintragsfehler auf der portugiesischen Unterseite des Streaming-Dienstes lieferte entsprechende Laufzeitangaben für drei separate Abschnitte.

Laufzeiten und Backend-Leaks im Detail

Der Eintrag auf der portugiesischen Netflix-Plattform führte temporär drei Episoden für das GTA 6 Extended Look-Format auf. Die gelisteten Laufzeiten betrugen 23:37 Minuten für die erste Ausgabe, 24:41 Minuten für den zweiten Teil sowie 18:29 Minuten für den Abschluss. Die Seite wurde nach Bekanntwerden im r/GTA6-Subreddit umgehend aktualisiert und auf den Standard-Header zurückgesetzt.

Eine Gesamtlaufzeit von über 66 Minuten reinem Gameplay ist für Rockstar Games unüblich. Eine technische Ursache für die Anzeige könnte ein automatischer Datenbank-Platzhalter der Netflix-API sein, der bei unvollständigen Content-Uploads Standardwerte generiert. Solche Systemfehler traten in der Vergangenheit bei Vorab-Listungen auf Streaming-Plattformen wiederholt auf.

Die Strategie hinter dem zeitexklusiven Netflix-Deal

Take-Two verfolgt mit dem 6-Stunden-Fenster vor der YouTube-Veröffentlichung eine klare Monetarisierungslogik. CEO Strauss Zelnick betonte im Investor Call explizit die neuartige Natur dieser Partnerschaft, um Zielgruppen außerhalb des klassischen Gaming-Sektors zu erreichen.

Plattform Erstausstrahlung (CEST) Zugangsmodell Netflix 27. August 2026, 21:00 Uhr Kostenpflichtiges Abonnement YouTube / Rockstar Website 28. August 2026, 03:00 Uhr Gratis

Ein dreiteiliges Format würde die Verweildauer der Nutzer auf der Plattform künstlich verlängern. Aus technischer Sicht dient die exklusive Bereitstellung auf der Infrastruktur von Netflix vor allem dem Stresstest von Inhaltsverteilnetzwerken (CDNs) vor dem globalen Ansturm. Eben nicht nur reines Marketing.

Wer kein Netflix-Abonnement besitzt, verpasst faktisch nichts. Die Exklusivität läuft nach genau sechs Stunden ab, woraufhin sämtliche Inhalte barrierefrei auf YouTube und den offiziellen Rockstar-Kanälen bereitgestellt werden.

Eine Aufteilung in knapp 66 Minuten Videomaterial bleibt aufgrund der uneinheitlichen Leaks abzuwarten. Eine Miniserie würde jedoch perfekt zu Netflix passen und könnte den Hype bis zum Release im November hochhalten.