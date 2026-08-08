GTA 6: Netflix zahlt laut Insider 100 Mio. für Gameplay-Deal

Netflix zeigt erstes Gameplay zu „GTA 6“ am 27. August für einige Stunden exklusiv. Branchen-Insider schätzen, dass der Streaming-Riese dafür knapp 100 Millionen US-Dollar hingelegt hat.

Bei einem angenommenen Verkaufspreis von 80 Dollar pro Spiel entspricht diese Summe den Einnahmen von rund einer Million verkauften Einheiten. Take-Two und Rockstar Games streichen diesen Betrag ein, bevor überhaupt eine einzige finale Spielkopie über den Laden- oder Digitaltisch gewandert ist. Kein Risiko, reine Rendite.

Exklusivität bei Videostreams: Sinnvoll oder Nervengift?

In der Community stößt der Deal auf harte Kritik. Gameplay-Enthüllungen gehören direkt auf YouTube, Twitch oder die Seite der Entwickler. Kostenlos und barrierefrei für alle. Stattdessen zieht Rockstar eine künstliche Zeitblockade hinter der Paywall eines Streaming-Anbieters auf.

Der Publisher verkauft diesen Schritt als Innovation, wohlwissend, dass man es sich leisten kann:

„Rockstar ist dafür bekannt, neue Wege zu gehen und innovativ zu sein. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr noch weitere Innovationen erleben werdet“, sagte Zelnick gegenüber TheGameBusiness.

Finanziell gesehen handelt Take-Two vollkommen konsequent. Ein direkter Gehaltsscheck schützt das Budget ab, noch bevor verlässliche Zahlen nach der Vorbesteller-Phase öffentlich genannt werden. Wer kein Netflix-Abo besitzt, muss schlicht ein paar Stunden warten, bis das Material frei verfügbar wird. Ärgerlich. Aber verkraftbar.

GTA 6 revenue has probably already exceeded the equivalent to one million units sold because of the Netflix deal. I doubt we'll get exact numbers, but it was a significant amount to make Take-Two take that deal. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 6, 2026

Der Vorab-Deal unterstreicht die enorme Verhandlungsmacht von Rockstar Games und zeigt, wie sich Gaming und Business verändern. Plattformen zahlen astronomische Summen, um kurzzeitig das Zentrum der Gaming-Welt zu sein. Für Spieler bleibt die künstliche Exklusivität ein unschöner Nebengeschmack. Der Vorfreude auf das Spiel tut das am Ende keinen Abbruch.

Holt ihr euch extra für das Zeitfenster ein Netflix-Abo oder wartet ihr die paar Stunden ab, bis das Gameplay regulär auf YouTube landet?