Latest

GTA 6: Netflix zahlt laut Insider 100 Mio. für Gameplay-Deal

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
4 Kommentare

Netflix zeigt das erste Gameplay zu GTA 6 am 27. August vorab exklusiv. Insider schätzt den Mega-Deal auf 100 Millionen Dollar. Alle Details!

Gta 6 Netflix Premier

Netflix zeigt erstes Gameplay zu „GTA 6“ am 27. August für einige Stunden exklusiv. Branchen-Insider schätzen, dass der Streaming-Riese dafür knapp 100 Millionen US-Dollar hingelegt hat.

Bei einem angenommenen Verkaufspreis von 80 Dollar pro Spiel entspricht diese Summe den Einnahmen von rund einer Million verkauften Einheiten. Take-Two und Rockstar Games streichen diesen Betrag ein, bevor überhaupt eine einzige finale Spielkopie über den Laden- oder Digitaltisch gewandert ist. Kein Risiko, reine Rendite.

Exklusivität bei Videostreams: Sinnvoll oder Nervengift?

In der Community stößt der Deal auf harte Kritik. Gameplay-Enthüllungen gehören direkt auf YouTube, Twitch oder die Seite der Entwickler. Kostenlos und barrierefrei für alle. Stattdessen zieht Rockstar eine künstliche Zeitblockade hinter der Paywall eines Streaming-Anbieters auf.

Der Publisher verkauft diesen Schritt als Innovation, wohlwissend, dass man es sich leisten kann:

„Rockstar ist dafür bekannt, neue Wege zu gehen und innovativ zu sein. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr noch weitere Innovationen erleben werdet“, sagte Zelnick gegenüber TheGameBusiness.

Finanziell gesehen handelt Take-Two vollkommen konsequent. Ein direkter Gehaltsscheck schützt das Budget ab, noch bevor verlässliche Zahlen nach der Vorbesteller-Phase öffentlich genannt werden. Wer kein Netflix-Abo besitzt, muss schlicht ein paar Stunden warten, bis das Material frei verfügbar wird. Ärgerlich. Aber verkraftbar.

More Read

Gta 6 Ugc
GTA 6: Schlechte Nachrichten zum wichtigsten Teil des Spiels
Gta 6 Vorbestellen
GTA 6: Take-Two verteidigt Preisniveau damit, dass ihr ohnehin zugreift
Gta 6 No Disc Box 1
Take-Two-CEO Zelnick erklärt Discs für obsolet: Über 90 Prozent Digitalanteil

Der Vorab-Deal unterstreicht die enorme Verhandlungsmacht von Rockstar Games und zeigt, wie sich Gaming und Business verändern. Plattformen zahlen astronomische Summen, um kurzzeitig das Zentrum der Gaming-Welt zu sein. Für Spieler bleibt die künstliche Exklusivität ein unschöner Nebengeschmack. Der Vorfreude auf das Spiel tut das am Ende keinen Abbruch.

Holt ihr euch extra für das Zeitfenster ein Netflix-Abo oder wartet ihr die paar Stunden ab, bis das Gameplay regulär auf YouTube landet?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Next
8. August 2026 15:24

Ja also scheissegal die paar Stunden aber ich habe auch netflix deswegen. Vielleicht gehts auch vergessen🤣🤣

0
Antworten
Huba
8. August 2026 10:10

Ich warte, bis das Spiel auf Disc kommt. Ansonsten interessiert es mich nicht.

1
Antworten
Jahn
8. August 2026 10:54
Reply to  Huba

Dann viel Spaß dabei.

7
Antworten
Mische
8. August 2026 12:15
Reply to  Huba

Das Spiel wird aber niemals auf Disc kommen 😂

0
Antworten

The Trends

Kein Grund zum Heulen: Warum Take-Two beim GTA 6-Gameplay alles richtig macht

Warum der exklusive GTA 6 Trailer auf Netflix kein Skandal ist, sondern…

5 Kommentare

Monopolklagen: Sony zahlt 7,85 Millionen Dollar Vergleich und bangt um Konsolen-Monopol

Sony steht wegen des PlayStation Store-Monopols und dem Ende der Disc in…

18 Kommentare

Silent Hill 2 Remake bekommt weiteren PS5 Pro Patch 1.07 und PSSR 2.0

Das Silent Hill 2 PS5 Pro Update 1.07 behebt Schärfeprobleme über PSSR,…

Keine Kommentare

You Might Also Like