GTA 6: Neues Gameplay vor geplanter Netflix-Enthüllung geleakt

Ein mutmaßliches Datenleck hat eine Woche vor der offiziellen Netflix-Präsentation erneut Material zu „GTA 6“ ins Netz gespült. Die Videos zeigen unter anderem Tank-Mechaniken bei Fahrzeugen sowie ein Minispiel mit RPG-Elementen.

Fahrzeugtanken und RPG-Attribute im Netz

Das aufgetauchte Material zeigt Szenen mit dem Protagonisten Jason. In einer Sequenz absolviert die Figur ein Basketball-Minispiel, bei dem ein Treffer den Attributswert für Fokus erhöht. Das deutet auf die Rückkehr von Charakter-Entwicklungen im Stil älterer Serienableger hin. Ein zweites Video zeigt eine Kollision mit anschließendem Nahkampf sowie eine Tankanzeige im Fahrzeug, die eine begrenzte Kraftstoff-Mechanik nahelegt.

Verantwortlich für die Veröffentlichung zeichnet die Gruppierung „Cyberleek“. Als Motivation nennt die Gruppe Protest gegen Take-Twos Entscheidung, „GTA 6“ rein digital ohne physische Datenträger zu verkaufen. Neben den Videos wurde auch eine angebliche Übersicht der Spielkarte veröffentlicht. Erste Urheberrechts-Claims führten auf Social-Media-Plattformen bereits zur Löschung einzelner Clips.

Skepsis bei Materialherkunft und Historie

An der Echtheit der Szenen gibt es in Teilen der Szenen-Community Zweifel, da einige Animationen unfertig wirken. Sollte das Material authentisch sein, stammt es mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem älteren Entwicklungs-Build. Für Rockstar Games markiert dieser Vorfall den dritten schweren Leak im Rahmen der GTA 6-Entwicklung, nachdem bereits 2022 frühes Testmaterial und Ende 2023 der erste Trailer vorab an die Öffentlichkeit gelangten.

Die offizielle Präsentation im Rahmen von „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ findet am 27. August um 21:00 Uhr deutscher Zeit exklusiv auf Netflix statt. Die Verbreitung über die Plattformen von Rockstar Games folgt sechs Stunden später.

Sollten sich die gezeigten Systeme wie das Kraftstoff-Management und RPG-Attribute im fertigen Spiel bestätigen, zieht Rockstar die Simulationsschraube im Vergleich zum Vorgänger deutlich an. Der Streit um den rein digitalen Vertrieb zeigt zudem, wie stark die Umstellung auf physische Datenträger die Spielerschaft spaltet. Ob die Leaks der offiziellen Präsentation den Wind aus den Segeln nehmen, bleibt abzuwarten.