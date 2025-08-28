GTA 6 News, Release & Fakten – Alles, was ihr zum Mega-Blockbuster von Rockstar Games wissen müsst

Rockstar Games steht kurz davor, die nächste große Welle loszutreten: GTA 6. Nach Jahren des Wartens und endlosen Gerüchten gibt es inzwischen konkrete Fakten, und ein paar Überraschungen, die Fans unbedingt kennen sollten. Ich habe mir die Infos angesehen, sortiert, geprüft und fasse zusammen, was wirklich zählt.

Der Termin ist offiziell: 26. Mai 2026. Ursprünglich für 2025 geplant, dann verschoben, dürfen wir uns also noch knapp ein Jahr gedulden. Wer eine PlayStation 5 besitzt, wird selbstverständlich zum Start dabei sein, aber auch Xbox-Spieler der neuesten Generation kommen in den Genuss des Spiels.

Zum Preis gibt es noch keine Bestätigung, aber Gerüchte sprechen von möglicherweise 100 US-Dollar, was angesichts der steigenden Videospielpreise nicht überraschend wäre. Ob Rockstar Games hier neue Maßstäbe setzen wird? Eher möglich, aber spannend bleibt es allemal. Das vollständige Video gibt es nachfolgend:

Setting & Protagonisten: Florida, Sumpf und Crime

GTA 6 spielt im fiktiven Bundesstaat Leonida, der stark an Florida erinnert. Highlights sind Areale wie Vice City, die urbane Ballungszentren mit wilden Sumpflandschaften kombinieren. Für Fans, die auf Details achten: Alligatoren im Spiel könnten reale Florida-Erfahrungen aufgreifen.

Neu ist die Aufteilung der Hauptrollen: Ihr könnt zwischen Lucia Kamines und Jason Duval wechseln. Eine weibliche und eine männliche Hauptfigur eröffnen mehr Möglichkeiten für Story-Variationen und unterschiedliche Perspektiven auf den kriminellen Untergrund.

Technik: PS5 Pro mit 60 FPS?

Trailer-Material zeigt bereits, dass GTA 6 auf der PlayStation 5 aufgenommen wurde – ein gutes Zeichen für Qualität. Sony und Rockstar Games planen womöglich eine PS5 Pro-Version mit exklusiven 60 FPS, was in puncto Performance einen deutlichen Vorteil bringen könnte. Rockstar Games signalisiert jedenfalls hohe Ambitionen, um das Beste aus der aktuellen Hardware herauszuholen. Rockstar Games arbeitet aktuell außerdem an einer Online-Altersverifikation, um die Regularien einzuhalten.

Kurios: Ein echter Polizeiwagen wurde gescannt und ins Spiel integriert – Spieler können diesen in einer Auktion erwerben und real fahren. Solche Aktionen zeigen, dass Rockstar Games nicht nur digitale, sondern auch echte Kuriositäten ins Spiel einbindet.

GTA 6 wird keine Revolution in der Open-World-Geschichte, aber Rockstar Games liefert solide Fakten: Spannendes Setting, interessante Hauptcharaktere und ambitionierte Technik auf der PS5. Wer auf 60 FPS und Performance-Optimierungen steht, sollte besonders die PS5 Pro im Blick behalten.

Bis zum 26. Mai 2026 bleibt noch Geduld gefragt, aber die Grundlagen für ein starkes Spiel sind gelegt.