GTA 6: Nutzt Rockstar Games das nächste Update als versteckten Testlauf?

Gut ein Jahr vor dem Release von GTA 6 dreht die Community langsam am Rad. Verständlich, denn seit Monaten gibt es keinen neuen Trailer, keine inhaltlichen Informationen, keine Andeutungen. Dafür häufen sich die Spekulationen, und das kommende Dezember-Update von GTA Online befeuert die Diskussion jetzt noch mehr.

Eigentlich gingen viele davon aus, dass Rockstar Games die Live-Updates langsam auslaufen lässt, um Ressourcen für den neuen Teil zu bündeln. Dass das nicht passiert, ist inzwischen bestätigt. GTA Online bekommt auch 2026 weiter Support. Das ist sinnvoll, und macht die nächste Beobachtung umso spannender.

Seamless Interiors: Ein Vorgeschmack auf GTA 6?

Mit der Vorschau auf das neue Mansion-DLC hat Rockstar Games eine kleine Szene gezeigt, die sofort Alarmglocken ausgelöst hat. In einem Clip steht die Terrassentür eines luxuriösen Anwesens sperrangelweit offen. Kein Ladebildschirm, kein „Betreten? Ja/Nein“-Prompt, einfach reinlaufen.

Für manche Fans ist das der erste handfeste Hinweis darauf, dass Rockstar Games hier mit einem Feature experimentiert, das in GTA 6 als Standard erwartet wird, nämlich nahtlose Übergänge zwischen Außenwelt und Innenräumen.

Dass das in GTA Online bislang nicht möglich ist, wissen alle, die schon mal vergeblich versucht haben, „mal eben“ ins eigene Apartment zu sprinten, und erstmal im Ladeschacht hängen. Sollte Rockstar Games das nun ohne Ladebildschirm stemmen, wäre das technisch ein deutlicher Schritt nach vorne.

Offen bleibt die wichtigste Frage: Wie löst Rockstar Games das Problem doppelter Besitzverhältnisse?

In GTA Online besitzt oft jeder dasselbe Gebäude, nur in seiner persönlichen Instanz. Ohne Ladebildschirm kollidieren diese Instanzen theoretisch. Ob Rockstar dafür eine clevere, vielleicht serverseitige Lösung parat hat, ist aktuell reine Spekulation.

Wie viel GTA 6 steckt wirklich drin?

Wichtig: Bestätigt ist absolut nichts. Das gezeigte Material könnte auch einfach Trailer-Trickkiste sein. Rockstar Games liebt inszenierte Szenen, die technisch so wirken, als wäre alles eins zu eins spielbar, später aber anders gelöst wird.

Aber, sollte tatsächlich Features für GTA 6 innerhalb von GTA Online testet, wäre das strategisch logisch. Millionen aktive Spieler liefern perfektes Feedback, ohne dass Rockstar Games etwas offiziell ankündigen muss.

Und wir müssen nicht mehr lange warten. Das Update erscheint im Dezember.