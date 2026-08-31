Die Veröffentlichung von „GTA 6“ am 19. November 2026 bedroht laut Analysten die US-Wirtschaft durch massenhafte Fehltage. Betroffen ist vorwiegend der IT- und Technologie-Sektor.

Prognose ohne wissenschaftliches Fundament

Professor José Montalvo von der Universität Pompeu Fabra schätzt den Produktivitätsrückgang am Erscheinungstag auf zwei Prozent. Ausgangspunkt der Rechnung ist die Annahme, dass rund 1,5 Millionen Arbeitnehmer unentschuldigt fehlen oder kurzfristig Urlaub einreichen.

Multipliziert mit dem durchschnittlichen Beitrag eines US-Arbeitnehmers zum Bruttoinlandsprodukt entsteht das mathematische Schadensmodell. Die Methode ist ungenau und eine offizielle Studie oder empirische Datenerhebung existiert nicht.

IT-Branche im Fokus der Fehltage

Besonders die Gruppe der männlichen Beschäftigten zwischen 18 und 39 Jahren gilt laut der Analyse als ausfallgefährdet. Das Homeoffice in der Tech-Branche erleichtert spontane Abwesenheiten. Erste Unternehmen reagieren bereits auf die drohende Welle. Der US-Tuner Burger Motorsports kündigte Verzögerungen bei Bearbeitung und Versand ab dem 19. November an, da Mitarbeiter geschlossen Urlaub eingereicht haben.

Das US-Militär nutzt den Hype für eigene Zwecke und stellt Soldaten bei einer Weiterverpflichtung vier Tage Sonderurlaub für den Release in Aussicht.

Während Arbeitsstunden verfallen, kalkuliert die Investmentfirma Konvoy für Take-Two Interactive Einnahmen von 7,6 Milliarden US-Dollar in den ersten zwei Monaten nach Verkaufsstart. Das entspricht einer Verdopplung bisheriger Branchenprognosen.

Ein volkswirtschaftlicher Schaden durch fehlende Arbeitskräfte ist am Releasetag real, die bezifferte Milliarde bleibt dennoch eine Schätzung. Technisch bedeutet die Verteilung des Ansturms eine extreme Belastung für die Serverinfrastruktur von Take-Two, während Konsolenspieler auf PS5 und Xbox Series S direkt am 19. November starten.