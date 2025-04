GTA 6 Online: Kommt endlich Licht ins Dunkel des Multiplayer-Modus?

Es ist still geworden um Grand Theft Auto 6. Zu still, wenn man bedenkt, dass der heiß ersehnte Blockbuster weiterhin für Herbst 2025 erwartet wird. Seit dem rekordbrechenden Trailer im Dezember 2023 haben Rockstar Games und Take-Two Interactive eisern geschwiegen. Keine neuen Gameplay-Eindrücke, keine offiziellen Infos zum Release – nur vage Aussagen von Take-Two-CEO Strauss Zelnick, der von einem Marketing-Start „relativ kurz“ vor Veröffentlichung sprach. Doch jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Insider Tom Henderson kündigt eine umfassende Enthüllung rund um den Online-Modus von GTA 6 an.

Insider kündigt Enthüllung zum GTA 6 Online-Modus an

Im aktuellen Insider Gaming Weekly Podcast ließ Henderson aufhorchen: „Ich habe in den nächsten Wochen eine gut recherchierte Story über GTA 6 und die Online-Komponente.“ Für Fans, die sich seit Jahren fragen, wie Rockstar das Phänomen GTA Online weiterentwickeln will, klingt das wie Musik in den Ohren. Schließlich ist GTA Online seit 2013 eine der größten Erfolgsgeschichten der Videospielbranche – ein Geldregen, der Take-Two bis heute mit Milliardenbeträgen versorgt.

Doch die große Frage bleibt: Was plant Rockstar wirklich? Wird es ein völlig neues GTA Online 2 geben, mit frischen Mechaniken, neuen Social-Features und einer nahtlosen Einbindung in das Hauptspiel? Oder bleibt man der altbekannten Formel treu, vielleicht sogar mitsamt Übertragung bestehender Charaktere und Käufe? Und was passiert mit Spielern, die noch auf PS4 oder Xbox One unterwegs sind – wird es eine Cross-Gen-Lösung geben oder trennt man die Generationen endgültig?

Warten auf Rockstar Games

Offizielle Antworten gibt es bisher nicht. Umso größer die Erwartungen an Hendersons Bericht, der möglicherweise erste echte Details zum Aufbau, zur Monetarisierung und vielleicht sogar zum Veröffentlichungsplan des Online-Parts liefern könnte. Für viele Fans könnte der Online-Modus sogar entscheidend sein, ob sie zum Release direkt zugreifen oder lieber abwarten.

Die kommenden Wochen könnten endlich frischen Wind in die lange Funkstille rund um Grand Theft Auto 6 bringen. Und wer weiß – vielleicht läutet Hendersons Enthüllung sogar die nächste, heiße Phase im Vorfeld eines der meistdiskutierten Releases der letzten Jahre ein.

Bleibt nur noch eine Frage: Können die angekündigten Infos die gigantischen Erwartungen der Fans überhaupt erfüllen?