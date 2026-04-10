GTA 6: PC-Release & Konsolen-Exklusivität kürzer als gedacht?

Der PC-Release von „GTA 6“ soll bereits im Februar 2027 erfolgen, womit die Konsolen-Exklusivität nach nur drei Monaten enden würde – der Online-Modus startet laut Insidern sogar noch im Dezember 2026. Dies deckt sich mit aktuellen Berichten über Rockstars Roadmap, bleibt jedoch aufgrund der unsicheren Quellenlage vorerst eine spekulative Information mit Vorbehalt.

Laut dem Leaker DetectiveSeeds, der sich auf Aussagen ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter beruft, plant Rockstar Games die Veröffentlichung von „GTA 6“ für den PC bereits drei Monate nach dem Konsolen-Launch am 19. November 2026. Parallel dazu meldete der Insider „TheGhostOfHope“, dass die dedizierte Online-Komponente rund einen Monat nach dem Singleplayer-Release, also im Dezember 2026, freigeschaltet wird.

PC-Release deutlich früher als bei Vorgängern

Sollte sich der Termin im Februar 2027 bewahrheiten, würde Rockstar mit einer langjährigen Tradition brechen. Bisherige Blockbuster des Studios ließen PC-Spieler deutlich länger warten:

GTA V: 18 Monate (PS3/Xbox 360 zu PC)

18 Monate (PS3/Xbox 360 zu PC) Red Dead Redemption 2: 12 Monate

Ein Release im Februar 2027 ergibt aus betriebswirtschaftlicher Sicht für das Mutterunternehmen Take-Two Sinn, da das Geschäftsjahr am 31. März endet. Die PC-Verkäufe würden somit die Bilanz des laufenden Fiskaljahres massiv aufbessern. Zudem könnte die kurze Zeitspanne dazu dienen, die Spielerbasis schnell zu konsolidieren, anstatt auf das langwierige „Double-Dipping“ zu setzen.

According to 3 former Rockstar employees (that I contacted through Linkedin) Grand Theft Auto 6 is aiming to release the PC version in February 2027. All stated this timeline could shift, but Take- Two and Rockstar wanted to get the game out before end of fiscal year. I reached… pic.twitter.com/mOh50sQR4Q — DetectiveSeeds (@DetectiveSeeds) April 9, 2026

Online-Start im Dezember 2026

Für den Online-Modus scheint Rockstar dem Muster von „GTA V“ zu folgen, der noch im Dezember folgen soll. Auch damals startete die Mehrspieler-Welt mit einer leichten Verzögerung zum Hauptspiel. Das Ziel ist hierbei eine Entlastung der Server-Infrastruktur beim initialen Ansturm sowie die Fokussierung der Spieler auf die Story-Kampagne in den ersten Wochen.

Trotz der präzisen Daten ist Vorsicht angebracht. Die Reputation der Quelle „DetectiveSeeds“ gilt in der Szene als wackelig. Ein Zeitfenster von nur drei Monaten für einen PC-Port dieser Größenordnung ist technisch ambitioniert, wenn man Rockstars Anspruch an Optimierung berücksichtigt. Auch das finanzielle Kalkül, Konsolenspieler zum zweiten Kauf auf dem PC zu bewegen, funktioniert meist besser mit einem größeren zeitlichen Abstand.

Technisch wäre ein zeitnaher PC-Release ein Novum für Rockstar, aber riskant. „GTA 6“ wird die aktuelle Konsolengeneration bis an ihre Grenzen treiben. Eine PC-Version, die zeitgleich oder kurz danach erscheint, muss eine immense Bandbreite an Hardware-Konfigurationen abdecken, ohne die Qualität der Engine zu kompromittieren.

Wer ein High-End-Rig besitzt, könnte früher als gedacht in den Genuss nativer 4K-Auflösung und höherer Framerates kommen – sofern die Optimierung nicht unter dem Zeitdruck leidet.