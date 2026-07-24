GTA 6: Physische Download-Codes nach 170 Tagen ungültig? Nicht ganz!

Rockstar Games soll die Gültigkeit der japanischen Download-Codes für „GTA 6“ auf exakt 170 Tage ab dem Veröffentlichungstag festgelegt haben. Diese Meldung geisterte in den vergangenen Stunden durchs Netz.

Das kolportierte Verfallsdatum von 170 Tagen betrifft jedoch nicht das Hauptspiel. Grund für die anfängliche Aufregung war eine fehlerhafte Einordnung beiliegender Vorbesteller-Inhalte durch die Ursprungsquelle. Hintergründe dafür sind lokale gesetzliche Vorgaben für digitale Zahlungsmittel und Prepaid-Gutscheine.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum für eine Pappschachtel

Wer sich in Japan die physische Standard-Edition von „GTA 6“ kauft, erhält ebenfalls keine Disc. In der Hülle liegt lediglich ein Gutscheincode. Ungenaue Formulierungen im Support-Bereich von Rockstar Games führten daraufhin zur Verwirrung.

Ein bekannter Branchen-Insider ordnete die Angaben zu den Verpackungsinhalten falsch ein und löschte seine ursprüngliche Meldung kurze Zeit später. In Japan gilt das Gesetz für Zahlungsdienste. Dieses stuft digitale Gutscheine ab einer Laufzeit von sechs Monaten als regulierte Finanzinstrumente ein. Publisher begrenzen Gratis-Beigaben wie In-Game-Währung oder kosmetische Zusatzpakete in dieser Region deshalb standardmäßig auf knapp unter 180 Tage. Es geht um bürokratische Vermeidungstaktik. Nicht um die geplante Entwertung einer Spiellizenz.

Stichtag für den Fristbeginn ist der globale Veröffentlichungstermin am 19. November 2026. Ab dem 8. Mai 2027 ist ein entsprechend ungelesener Code in der Schachtel wertlos. Das ist kein Versehen. Um einer Registrierungspflicht zu entgehen, setzt der Publisher das Ablaufdatum knapp unter die Grenze von sechs Monaten. Ein Verfallsdatum auf Papiergehalt.

CORRECTION: I have deleted this post about the Japan version of GTA6 download code expiring after 170 days.



It seems the disclaimer about the Product Code may be referring to DLC content that is a separate code in the box for the Japanese version. My bad. The Rockstar Q&A says… pic.twitter.com/WEBicxtaBS — Genki✨ (@Genki_JPN) July 24, 2026

Regionalsperren trennen die Konsolen-Plattformen

Die Handhabung der Aktivierungsschlüssel unterscheidet sich je nach System deutlich. Auf der PlayStation 5 greift eine strikte Regionalsperre. Ein in Japan erworbener Code lässt sich ausschließlich mit einem japanischen PlayStation-Netzwerk-Konto einlösen. Ähnliche Einschränkungen gelten für Nordamerika, Europa und weitere Märkte.

Microsoft handhabt das auf der Xbox Series X/S anders. Dort sind die Codes laut Rockstar Games nicht an spezifische Regionen gebunden. Wer eine Diskussionssammlung erwartet hat, geht ohnehin leer aus. Eine klassische Veröffentlichung auf Blu-ray ist zum Start nicht vorgesehen.

Wer die physische Schachtel am 12. November 2026 im japanischen Handel kauft, verliert nach dem 8. Mai 2027 lediglich den Anspruch auf das enthaltene Vorbesteller-Paket. Die eigentliche Spiellizenz bleibt von dieser Frist unberührt.