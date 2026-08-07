GTA 6 Pre-Orders: Take-Two meldet Rekorde trotz Millionen-Verlust

Fünf Tage im Vorverkauf reichten „GTA 6“, um laut Take-Two-CEO Strauss Zelnick beispiellose Vorbestellerzahlen zu generieren. Die Bilanz des Publishers bleibt dennoch tiefrot.

Take-Two Interactive erwirtschaftete im ersten Geschäftsquartal vom 1. April bis 30. Juni Net Bookings von 1,39 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum standen dort 1,42 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Minus von drei Prozent. Der Nettoverlust stieg von 11,9 Millionen auf 34,1 Millionen US-Dollar. Verantwortlich dafür ist unter anderem eine Abschreibung von 43,4 Millionen US-Dollar für ein eingestelltes Third-Party-Projekt.

Vorbestellungen fließen als Net Bookings direkt in die Bücher, sobald der Kauf getätigt wird. Der tatsächliche Umsatz betrug 1,53 Milliarden US-Dollar. Der Treiber dahinter ist bekannt. Der Vorverkauf von Grand Theft Auto 6 startete am 25. Juni, kurz nach der Preisbekanntgabe von 79,99 US-Dollar für die Standard-Edition und 99,99 US-Dollar für die Ultimate-Edition. Discs gibt es für Käufer der physischen Version bekanntermaßen nicht mehr, lediglich einen Code in der Box.

CEO Strauss Zelnick kommentierte den Ansturm gewohnt zurückhaltend: „Das Niveau der Vorbestellungen ist beispiellos und erstaunlich. Wir feiern keine Siege, bevor sie eingetreten sind.“

Exakte Verkaufszahlen liefert der Publisher wie gewohnt nicht. Nebelkerzen gehören zum Geschäft.

Prognosen halten der Realität stand

Das Management hält trotz der Verluste an der Jahresprognose fest. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt der Konzern Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar an. Die Erwartungen der Wall Street für das Quartal wurden leicht übertroffen. Analysten rechneten mit einem Verlust von 0,21 US-Dollar pro Aktie bei 1,36 Milliarden US-Dollar Umsatz. Take-Two lieferte einen Verlust von 0,18 US-Dollar pro Aktie ab.

NBA 2K stieg bei den Net Bookings indey um sieben Prozent, die GTA-Reihe um drei Prozent. Der Release von Grand Theft Auto 6 am 19. November bleibt der einzige Anker für diese Bilanzen. Ohne diesen Blockbuster wäre das Zahlenwerk ein Offenbarungseid.

Spieler zahlen 80 EUR für einen Download-Code in einer Plastikhülle und Take-Two schreibt trotz Rekord-Vorbestellungen rote Zahlen. Das Phänomen GTA hebelt die Gesetze des Marktes nicht aus, sondern verschiebt sie nur temporär. Wer am 19. November spielen will, hat längst gezahlt. Überraschungen gibt es hier keine mehr.