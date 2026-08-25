GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

Amazon hat den Vorbestellerpreis für die physische Box-Edition von „GTA 6“ vorübergehend von der unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 EUR auf 63,20 EUR gesenkt. Wer sich die Box ins Regal stellen möchte, spart damit bereits Monate vor dem Verkaufsstart über 16 EUR. Der Haken an der Sache: Echte Discs stecken nicht mehr in der Hülle.

Code in der Box sticht fehlenden Datenträger aus

Rockstar Games verzichtet bei „GTA 6“ vollständig auf klassische Blu-rays. Die im Handel erhältliche Box enthält lediglich einen Download-Code. Das Upgrade zur Ultimate Edition gibt es anschließend im PlayStation Store.

Dieser Schritt ermöglicht allerdings den Preload. Käufer der physischen Edition erhalten ihre Verpackung mitsamt Code einige Tage vor dem offiziellen Launch. Das Herunterladen der gigantischen Datenmengen ist somit rechtzeitig vor Freischaltung der Server abgeschlossen.

Grand Theft Auto VI – PlayStation 5 (Code in der Box) 79,99 EUR 63,20 EUR Get It Now

Das Angebot betrifft aktuell primär die PlayStation 5-Version. Die Ableger für Xbox Series X|S sind bei Amazon in diesem Preissegment derzeit nicht lieferbar oder ausverkauft.

Digitaler Trend hebelt die Standardversion aus

Der Rabatt durch den Online-Riesen trifft auf eine eigene Dynamik im Kaufverhalten. Branchenzahlen und Händlerdaten zeigen klar: Die Mehrheit der Spieler greift bei Vorbestellungen direkt zur teureren Deluxe- bzw. Ultimate-Edition.

Bei einem regulären Aufpreis von 20 EUR gegenüber der Standard-Variante sichern sich viele Käufer die Zusatzinhalte und Bonuszahlungen für den Multiplayer direkt ab Werk.

Der aggressive Nachlass von Amazon verschiebt dieses Preis-Leistungs-Verhältnis spürbar. Die Differenz zwischen der vergünstigten Box-Version und den digitalen Höherklass-Editionen wächst auf fast 37 EUR an. Die abgespeckte Standard-Variante wird dadurch wirtschaftlich wieder attraktiv.

Wer rein auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achtet und auf Physisches im Sammlerregal baut, zieht mit dem Amazon-Deal den besten Nutzen. Der Preisvorteil ist real. Die fehlende Disc ist durch den garantierten Vorab-Download verschmerzbar. Wer ohnehin auf die digitalen In-Game-Boni der Deluxe-Version schielt, fährt trotz Rabatt mit den digitalen Bundles besser.