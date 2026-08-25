GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

Amazon hat den Vorbestellerpreis für die physische Box-Edition von „GTA 6“ vorübergehend von der unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 EUR auf 63,20 EUR gesenkt. Wer sich die Box ins Regal stellen möchte, spart damit bereits Monate vor dem Verkaufsstart über 16 EUR. Der Haken an der Sache: Echte Discs stecken nicht mehr in der Hülle.
Code in der Box sticht fehlenden Datenträger aus
Rockstar Games verzichtet bei „GTA 6“ vollständig auf klassische Blu-rays. Die im Handel erhältliche Box enthält lediglich einen Download-Code. Das Upgrade zur Ultimate Edition gibt es anschließend im PlayStation Store.
Dieser Schritt ermöglicht allerdings den Preload. Käufer der physischen Edition erhalten ihre Verpackung mitsamt Code einige Tage vor dem offiziellen Launch. Das Herunterladen der gigantischen Datenmengen ist somit rechtzeitig vor Freischaltung der Server abgeschlossen.
Grand Theft Auto VI – PlayStation 5 (Code in der Box)
Das Angebot betrifft aktuell primär die PlayStation 5-Version. Die Ableger für Xbox Series X|S sind bei Amazon in diesem Preissegment derzeit nicht lieferbar oder ausverkauft.
Digitaler Trend hebelt die Standardversion aus
Der Rabatt durch den Online-Riesen trifft auf eine eigene Dynamik im Kaufverhalten. Branchenzahlen und Händlerdaten zeigen klar: Die Mehrheit der Spieler greift bei Vorbestellungen direkt zur teureren Deluxe- bzw. Ultimate-Edition.
Bei einem regulären Aufpreis von 20 EUR gegenüber der Standard-Variante sichern sich viele Käufer die Zusatzinhalte und Bonuszahlungen für den Multiplayer direkt ab Werk.
Der aggressive Nachlass von Amazon verschiebt dieses Preis-Leistungs-Verhältnis spürbar. Die Differenz zwischen der vergünstigten Box-Version und den digitalen Höherklass-Editionen wächst auf fast 37 EUR an. Die abgespeckte Standard-Variante wird dadurch wirtschaftlich wieder attraktiv.
Wer rein auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achtet und auf Physisches im Sammlerregal baut, zieht mit dem Amazon-Deal den besten Nutzen. Der Preisvorteil ist real. Die fehlende Disc ist durch den garantierten Vorab-Download verschmerzbar. Wer ohnehin auf die digitalen In-Game-Boni der Deluxe-Version schielt, fährt trotz Rabatt mit den digitalen Bundles besser.
Und was genau ist der Haken den man übersieht ? Übersehe ihn Immer noch!
Ist schon längst wieder auf dem alten Preis zurück
Amazon verlangt von mir 78€
Vielleicht solltet ihr besser Recherchieren der Preis ist immer noch der selber man bestellt einen Code für knapp 80 Euro. Werd ich im leben nicht kaufen. Weil es einem nicht gehört sondern man nur eine Lizenz erwirbt es zu spielen. Habe vor 8 Tagen eine Playstation für 700 gekauft nun steht sie für 550 zum verkauf ich will mit verbrecher Sony nichts zu tun haben. Allein schon was soll das mit dem langweiligen plus Angebot da ist nur Dreck drinne. Und Disc werden auch nicht mehr Produziert. Au Au Sony ihr werden euch selber Bankrott schießen.
Der Preis war seit gestern Abend exakt so drin, Amazon-Deals wechseln eben schnell. Wer den Moment verpasst, zahlt halt wieder 80 Euro.
Darum kaufe ich mir nächstes Jahr die neue XBox, sie enthält auch für physische spiele Platz, + man hat seine CD tut sie in der neuen Xbox und das Spiel wird digital man hat aber dafür im Regal noch das Spiel, cooles Future das Sony ihren Grabstein vorgesorgt hat und Xbox wieder zurück geholt hat.
Eigentlich bestelle ich nichts vor und gar nicht zum UVP aber für 63 Euro habe ich es mitgenommen. Gab es auch für Xbox zu dem Preis.
Was sind heutzutage schon 37 Euro. Ein Tropfen am heissen Stein.
Also bei mir sind es 79€?
Bei mir sind es auch knapp 79€!
Da seid ihr etwas zu spät. Preis wurde inzwischen wieder angehoben.