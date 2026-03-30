GTA 6: PS5 Preiserhöhung gefährdet Erfolg als System-Seller

Die für November 2025 erwartete Veröffentlichung von „GTA 6“ gilt als der wichtigste Markttreiber für die aktuelle Konsolengeneration, doch steigende Hardware-Preise könnten die Rolle des Spiels als „System-Seller“ massiv gefährden.

Die aktuellen Preissteigerungen bei der PS5 & Co. treffen den Markt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da der für Ende 2025 geplante Release von „GTA 6“ eigentlich für einen massiven Absatzschub bei PlayStation 5 und Xbox Series X|S sorgen sollte. Analysten beobachten die Entwicklung mit Skepsis. Chris Dring etwa betont, dass die Branche auf einen „starken Anstieg bei neuen Konsolenspielern“ gehofft hatte, die Teuerung potenzielle Käufer nun jedoch zum Umdenken bewegen könnte.

GTA 6 als zentraler „System-Seller“ für 2026

In der Branche herrscht Konsens darüber, dass „Grand Theft Auto 6″GTA 6“ das Potenzial hat, die Hardware-Verkäufe im Jahr 2026 im Alleingang zu dominieren. Solche Titel werden als „System-Seller“ bezeichnet, da Kunden die Konsole primär erwerben, um diesen spezifischen Titel spielen zu können.

Sony und Microsoft sind darauf angewiesen, diesen positiven Effekt voll auszuschöpfen, um die Installationsbasis ihrer Plattformen im Spätzyklus der Generation nochmals signifikant zu verbreitern. Sollten die Hürden für den Hardware-Kauf – bestehend aus Konsolenpreis und den erwarteten hohen Kosten für das Spiel selbst – zu hoch werden, prognostizieren Analysten eine Verschiebung der Nutzerbasis.

Streaming als Alternative?

Spieler könnten vermehrt auf Cloud-Streaming-Dienste ausweichen, um die technisch anspruchsvollen Inhalte von Rockstar Games ohne die Anschaffung teurer Eigenhardware zu konsumieren. Welche Streamingdienste das sein sollen, wird nicht genannt. „GTA 6” erscheint vorerst nur für PS5 und Xbox. Ohne eine der beiden Konsolen wird man das Spiel nicht spielen können. Das Risiko für die Konsolenhersteller ist jedoch der Verlust der langfristigen Bindung des Kunden an ihr spezifisches Ökosystem.

Fakt ist: Wer noch keine PS5, PS5 Pro oder Xbox besitzt, für den wird der Einstieg in die „GTA 6-Ära“ teurer als bei vergangenen Generationen. Während Hardware gegen Ende eines Zyklus normalerweise günstiger wird, sorgt die aktuelle Marktlage für stabile oder steigende Preise. Wer nicht bereit ist, 600 EUR oder mehr für eine Konsole auszugeben, bleibt vorerst draußen.