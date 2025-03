GTA 6 – Publisher bereiten Verschiebungen vor, um dem Hype zu entgehen

Das drohende Unheil für die Videospielindustrie naht in Form von „GTA 6“, dem neuesten Mammutwerk von Rockstar Games. Der Release von „GTA 6“ wird nicht nur das Gaming-Universum erschüttern, sondern auch die Veröffentlichung zahlreicher anderer Titel ins Wanken bringen. Mehrere große Publisher haben bereits angedeutet, dass sie bereit sind, ihre Spiele zu verschieben – und das nur, um der gigantischen GTA 6-Welle aus dem Weg zu gehen.

GTA 6: Der unsichtbare Gegner für Publisher und Entwickler

Rockstar Games hat es geschafft, ein unvergleichliches Meisterwerk zu erschaffen, dessen Ankunft im Herbst 2025 als unaufhaltsame Kraft beschrieben wird. Obwohl der genaue Veröffentlichungstermin noch nicht festgelegt wurde, hat die Muttergesellschaft Take-Two kürzlich betont, dass man fest im Zeitplan liege. Marktanalysten prognostizieren, dass „GTA 6“ den Spielemarkt Jahr erobern wird – und das mit der Wucht eines heranrollenden Meteoriten. Nicht überraschend ist deshalb die Taktik einiger Publisher, ihre Titel nach hinten zu verschieben, um sich nicht von der GTA6-Explosion verschlingen zu lassen.

„Ein Rockstar-Titel kostet immer immens viel Geld und, noch wichtiger, Zeit – die unsere Titel dann nicht mehr haben werden“, sagte ein hochrangiger Executive eines der weltweit größten Spiele-Publisher. „Wir wollen nicht, dass unser Spiel in den Schatten von GTA6 gerät. Deshalb haben wir mehrere Szenarien für die Veröffentlichung unserer Titel durchgespielt.“

Ein anderer führender Angestellter erklärte: „Es ist nicht nur das Geld, das uns Kopfzerbrechen bereitet, sondern vor allem die Zeit. Der Markt ist hart umkämpft, und ohne eine geeignete Veröffentlichungszeit wird es nahezu unmöglich, ein Spiel richtig zur Geltung zu bringen.“

Veröffentlichungsstrategien im Schatten von GTA 6

Die Besorgnis ist groß, dass „GTA 6“ bereits Ende Oktober oder Anfang November erscheint, was den wenig verbleibenden Raum für andere große Releases drastisch verkleinert. Ein europäischer Publisher äußerte sich zu diesem Thema gegenüber The Game Business und sagte: „Wenn GTA6 zu diesem Zeitpunkt auf den Markt kommt, haben wir entweder keine Wahl, als unser Spiel noch früher zu veröffentlichen – was durch die vielen Sommer-Releases zusätzlich erschwert wird – oder eben später, was uns mit den Black-Friday-Angeboten in die Quere kommt.“

Doch nicht nur Publisher, sondern auch Entwickler von Live-Service-Spielen, die in den Top 10 der erfolgreichsten Titel rangieren, nehmen Maßnahmen, um sich vor der GTA 6-Welle zu schützen. Zwei Quellen, die mit solchen Projekten betraut sind, berichteten, dass wichtige Updates möglicherweise verschoben werden, um nicht in die unmittelbare Nähe des gigantischen Releases zu geraten.

„GTA 6 ist wie ein riesiger Meteor, der alles in seinem Weg zerstört“, sagte ein Studiochef. „Wir haben bereits Pläne, unsere Releases entweder nach vorne oder nach hinten um drei Wochen zu verschieben, um die Gefahr zu umgehen. Aber das Problem ist: Alle anderen werden das gleiche tun, und am Ende wird jeder versuchen, im vermeintlich sicheren Zeitraum zu veröffentlichen.“

Trotz dieser massiven Umstellungen, die der GTA 6-Ankunft geschuldet sind, bleibt eine Frage offen: Wird es Rockstar tatsächlich gelingen, die gesamte Branche mit seinem Blockbuster zu dominieren, oder wird es den anderen Publishern trotzdem noch gelingen, sich im Schatten des Giganten zu behaupten?

Die kommenden Monate werden entscheidend sein, und die Spielewelt wird gespannt beobachten, wie sich dieser Wettlauf um den besten Veröffentlichungstermin entwickelt. Der Ansturm von „GTA 6“ wird jedenfalls alles verändern. Besonders auf PlayStation dürfte es hier zu regelrechten Verwerfungen kommen, nachdem sich Sony angeblich einen „gigantischen“ Marketingdeal mit „GTA 6“ gesichert haben soll.