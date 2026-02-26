GTA 6: Release-Update sorgt für kollektives Aufatmen

Der 19. November steht, und diesmal ist es kein Wunschdenken. Laut der gut vernetzten Insiderin Millie A hat Take-Two Interactive sowohl Sony als auch Microsoft offiziell darüber informiert, dass GTA 6 im aktuellen Geschäftsjahr erscheinen soll. Der Release am 19. November wirkt so festgezurrt wie lange nicht.

Natürlich zucken viele nur noch mit den Schultern, weil jeder von uns erlebt hat, wie sich dieser Titel schon einmal verschoben hat. Genau deshalb ist dieses Detail massiv wichtig. Wenn die beiden Plattformhalter offiziell gebrieft werden, geht es nicht mehr um loses Gerede, sondern um konkrete Planung für Marketing, Server-Kapazitäten und Retail-Logistik. Das fühlt sich plötzlich real an und nicht wie der nächste Termin auf dünnem Eis.

GTA 6 bekommt grünes Licht auf Vorstandsebene

Millie A schreibt, Sony und Microsoft seien „formal notified“ worden, dass Grand Theft Auto VI im aktuellen Fiskaljahr bleibt. Keine geplanten Verschiebungen, das Launch-„Window“ sei fest. Dieses Wort sorgt für Stirnrunzeln, weil wir längst ein fixes Datum haben. Ein „Window“ klingt nach Hintertür, aber es kann genauso gut interne Konzernsprache sein, die schlicht den Quartalsrahmen beschreibt.

Wichtig ist, wer diese Botschaft abgesegnet hat. CEO Strauss Zelnick betonte im Earnings-Call, dass Rockstar Games selbstbewusst auf Kurs sei. Das ist keine Marketing-Phrase aus einem Trailer, sondern eine Aussage vor Investoren. Und Investoren verstehen bei Release-Terminen keinen Spaß, weil jede Verschiebung Bilanzen zerlegt und komplette Kalender im Markt verschiebt. Genau das haben wir beim letzten Delay gesehen, als andere Publisher hektisch ihre Slots neu sortierten.

Der Marketing-Countdown läuft

Take-Two will die große Marketing-Welle im Sommer starten. Das ist kein Zufall, sondern ein sauber getakteter Aufbau Richtung November. Trailer, Previews, wahrscheinlich erste Hands-on-Events. Wenn dieser Zug anrollt, wird es fies für jeden, der noch an eine spontane Verschiebung glaubt, weil Marketingbudgets in dieser Größenordnung nicht mal eben verbrannt werden.

Vertrauen ist bei GTA 6 inzwischen eine fragile Währung. Millie A lag in der Vergangenheit ordentlich richtig, unter anderem beim letzten Delay und bei Projekten wie Marvel’s Wolverine oder Lego 2K Drive, bevor sie offiziell angekündigt wurden. Das gibt ihrem Wort Gewicht. Aber am Ende zählt nur, ob wir am 19. November wirklich mit Lucia und Jason in Vice City anstoßen.

Und jetzt mal ehrlich: Glaubt ihr erst, wenn der Download startet oder reicht euch dieses Update, um innerlich schon Urlaub einzureichen?