GTA 6: Rockstar Games erteilt In-Game-Werbung eine klare Absage

Take-Two-Chef Strauss Zelnick und Rockstar Games stellen klar, dass nervige Werbeunterbrechungen in Vollpreistiteln nichts zu suchen haben. Das gilt auch für „GTA 6“. Wenn wir 70 oder 80 EUR auf den Tisch legen, bleibt das Erlebnis sauber. Diese Einsicht kommt nicht von irgendwoher, da Publisher massiv versuchen, immer mehr Aspekte eines Spiels zu monetarisieren.

Die Sorge war groß, dass Publisher nach neuen Wegen suchen, um aus Blockbustern wie „GTA 6“ noch mehr Geld zu pressen. Die Verlockung bei einem Release in dieser Größenordnung ist groß. Doch Zelnick betont gegenüber TheGameBusiness, dass klassische „Interstitials“ – also Unterbrecherwerbung, wie wir sie von Mobile-Games kennen – in einem Premium-Produkt unfair gegenüber den Käufern wären.

Das ist ein wichtiges Signal für die Branche. Wer Vollpreis zahlt, erwartet ein ungestörtes Eintauchen in die Spielwelt, ohne dass plötzlich ein Werbespot für ein Erfrischungsgetränk das Pacing ruiniert. Ein starkes Bekenntnis zum Wert eines Core-Games.

Wo Werbung trotzdem Sinn ergibt

Natürlich verschwindet Werbung nicht komplett aus dem Take-Two-Kosmos. In Sport-Simulationen wie NBA 2K gehört sie laut Zelnick zum „Vernacular“, also zur Sprache der Realität. Wenn wir in einer virtuellen Arena stehen, erwarten wir Bandenwerbung, weil sie die Authentizität steigert.

Der entscheidende Unterschied ist hier das Spieldesign: Die Werbung integriert sich organisch in die Umgebung, anstatt uns aus dem Spielfluss zu reißen. In einem storygetriebenen Open-World-Spiel wie „GTA 6“ wäre alles andere als diese organische Einbindung ein atmosphärischer Genickbruch gewesen.

Der Fokus liegt auf dem Spielwert

Zelnick macht deutlich, dass Free-to-Play-Titel ein anderes Spielfeld sind, aber bei den großen Zugpferden die Spielerfahrung an erster Stelle steht. Das nimmt ordentlich Druck vom Kessel der Community-Diskussionen rund um die Monetarisierung von „GTA 6“. Es zeigt, dass man bei Take-Two verstanden hat, dass der Ruf einer Marke mehr wert ist als ein paar schnelle Werbedollar durch aggressive Einblendungen. Bleibt zu hoffen, dass diese Einstellung auch über den Launch hinaus Bestand hat.

Diese Nachricht ist ein massiver Sieg für die Community. Die Angst vor „Ad-Ware“ in einem 80-Euro-Spiel hat viele Gamer seit den Analysen von Experten wie Matthew Ball umgetrieben. Zelnicks klare Kante gibt uns die Sicherheit, dass wir in Vice City nicht mit Pop-ups rechnen müssen. Das Vertrauen in das Produkt „GTA 6“ steigt damit direkt wieder ein Stück an.

Was meint ihr: Reicht euch die organische Werbung in Sportspielen, oder sollte auch dort jede Form von Product Placement verschwinden?