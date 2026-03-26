GTA 6: Rockstar Games startet großangelegte Testphase

Rockstar Games sucht aktuell verstärkt nach Spieletestern für sein Studio in Indien, was unmittelbar vor dem geplanten Release von „GTA 6“ am 19. November 2026 auf den finalen Feinschliff hindeutet.

Über eine Stellenausschreibung bei Rockstar India wurde eine Rekrutierungswelle für Game Tester (Associate QA Tester) losgetreten, die am 18. April 2026 in Bangalore stattfinden soll. Da „GTA 6“ das einzige für dieses Jahr angekündigte Großprojekt des Publishers ist, dient diese personelle Aufstockung primär der Qualitätssicherung in der kritischen Endphase der Entwicklung.

Playtesting als Signal für den Gold-Status

Dass Rockstar sieben Monate vor dem Release massiv in die Qualitätssicherung investiert, ist ein branchenüblicher Prozess. In dieser Phase, oft als „Polishing“ bezeichnet, geht es nicht mehr um neue Features, sondern um das Ausmerzen kritischer Bugs und die Optimierung der Performance auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Fokus der Suche: Die Positionen beziehen sich auf „Game Functionality“, also das Testen der Kernmechaniken und Stabilität.

Die Positionen beziehen sich auf „Game Functionality“, also das Testen der Kernmechaniken und Stabilität. Teamstärke: Rockstar India ist mit rund 1.600 Entwicklern massiv in die globale Produktion eingebunden, an der insgesamt schätzungsweise 10.000 Personen arbeiten.

Marketing-Fahrplan und Trailer-Gerüchte

Parallel zur technischen Finalisierung mehren sich die Anzeichen für neue Inhalte. Ein ungewöhnlicher Stopp der wöchentlichen Updates für „GTA Online“ Anfang April 2026 hat in der Community Spekulationen über einen dritten Trailer oder eine erste Gameplay-Präsentation ausgelöst. Offizielle Aussagen von Take-Two während der letzten Quartalskonferenz bestätigten bereits, dass die Haupt-Marketingkampagne („Launch Marketing“) für den Sommer 2026 angesetzt ist.

In der Ausschreibung ist von „spannenden Projekten“ im Plural die Rede. Während „GTA 6“ die absolute Priorität genießt, befinden sich bei Remedy Entertainment auch die Remakes von „Max Payne 1 & 2“ in der Vollproduktion. Da Rockstar hier als Publisher fungiert und das Projekt für ein Release-Fenster zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 gehandelt wird, könnten die neuen Tester auch für die interne Abnahme dieser Titel eingesetzt werden.

Wer auf eine PC-Version zum Launch hofft, wird weiterhin enttäuscht: Die QA-Offensive konzentriert sich rein auf die Konsolen-Architektur. Dass Rockstar Games jetzt massiv Tester einstellt, ist kein Zeichen für Probleme, sondern der Standardprozess, um die gigantische Open World von Fehlern zu befreien. Für Käufer bedeutet das: Der November-Termin steht, die heiße Phase der PR beginnt im Juni.