GTA 6: Rockstar soll mit „Project ROME“ eigene Modding-Engine vorbereiten

Die Gerüchteküche rund um GTA 6 ist wieder in Fahrt. Rockstar Games steht kurz vor der Enthüllung von Project ROME (Rockstar Online Modding Engine). Das System könnte Grand Theft Auto 6 vom reinen Spiel zur Plattform verwandeln. Mit dem potenziellen Start 2026 sollen Spieler und Creator eigene Missionen, Städte oder sogar markengestützte Inhalte direkt ins Spiel bringen können.

Modding als Lebensverlängerung für GTA Online

Modding hat in der Gaming-Welt schon mehrfach bewiesen, dass es die Lebenszeit eines Spiels enorm verlängern kann. Ein anschauliches Beispiel ist The Witcher 3, wo Community-Erweiterungen das Spiel selbst Jahre nach Release frisch gehalten haben. Für GTA 6 Online wäre ein offizielles Modding-System eine perfekte Ergänzung. Spieler könnten die Welt immer wieder neu gestalten, während Rockstar Games gleichzeitig neue Inhalte liefert.

Bisher war Modding in GTA oft ein Experiment der Spieler, mal geduldet, mal geahndet. Project ROME könnte dies professionalisieren, indem es ein kontrolliertes, offizielles Toolset bereitstellt. Hinweise deuten darauf hin, dass Rockstar Games mit Content-Creatorn aus der Fortnite– und Roblox-Community kooperiert, um früh Ideen für die Umsetzung zu sammeln.

GTA trifft Metaverse

Die Richtung ist klar, mit der sich GTA 6 kontinuierlich weiterentwickeln soll. Neue Städte, regelmäßige Missionen und von Nutzern erstellte Inhalte könnten das Spiel zu einer Art Dauerplattform machen – Marketingabteilungen sprechen gerne vom „Metaverse“. Für Spieler bedeutet das mehr Abwechslung, längerfristigen Spielspaß und echte Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie viel kreative Freiheit Rockstar gewährt. Markenrechte, Lizenzen und Monetarisierungsaspekte werden sicher eng gesteuert. Dennoch wäre ein offizielles Modding in einem globalen Phänomen wie GTA 6 Online etwas, das die Spielerbindung erheblich steigern könnte.

Project ROME hat das Potenzial, GTA 6 langfristig lebendig zu halten. Die Kombination aus offiziellen Updates und Community-Kreationen könnte das Spiel zu einem flexiblen Content-Ökosystem machen – und die Online-Lebenszeit massiv verlängern.