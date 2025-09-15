GTA 6 – Rockstar spricht vom „größten Launch der Geschichte“ und rudert wieder zurück

Wenn es um große Worte geht, ist Rockstar Games selten schüchtern. In einer frisch entdeckten Stellenanzeige für einen Lead Software Engineer tauchte vor wenigen Tagen eine Formulierung auf, die die Branche kurz aufhorchen ließ: GTA 6 werde „the largest game launch in history“, hieß es da. Kein PR-Blabla im Hochglanz-Trailer, sondern ganz nüchtern in einem Job-Posting auf der offiziellen Website.

Das Internet tat, was das Internet eben tut: Screenshots landeten bei X, Gaming-Seiten recycelten nur das Zitat, und plötzlich stand Rockstar Games da wie der Entwickler, der sich schon mal selbst zur größten Show der Welt erklärt. Blöd nur: In der aktuellen Fassung der Ausschreibung fehlt der Satz. Das Webarchive zeigt klar, dass er vorher drin war. Offenbar hat man bei Rockstar Games oder Take-Two schnell gemerkt, dass man den Mund vielleicht etwas zu voll genommen hat – oder zumindest zu früh.

Zwischen Hybris und Realismus

Nun ist die Annahme, dass GTA 6 das größte Spielerelease aller Zeiten wird, keine besonders gewagte Wette. GTA 5 gilt bis heute als eines der profitabelsten Entertainment-Produkte überhaupt, und allein GTA Online spült jedes Jahr weiter Geld in die Kassen. Die Fanbase ist gigantisch, die Erwartungen sind absurd hoch. Insofern ist es eher eine Binsenweisheit, dass der Launch von GTA 6 neue Maßstäbe setzen dürfte.

Während Rockstar Games durch eine Stellenanzeige schon mal großspurig vom ‚größten Launch der Geschichte‘ spricht, äußerte sich Strauss Zelnick im Vergleich eher zurückhaltend. Er hat wiederholt betont, Arroganz sei der Feind fortgesetzten Erfolgs und man müsse Wettbewerb und Erwartungen ernst nehmen, statt sich auf vergangenen Triumphen auszuruhen.

PR-Panne oder ehrlicher Ausrutscher?

War die Formulierung im Job-Posting also ein übereilter Patzer? Möglich. Vielleicht war es auch einfach die interne Stimmung, die versehentlich nach außen drang. Schließlich arbeitet ein Data-Engineer-Team tatsächlich daran, eine Plattform hochzuziehen, die Millionen Spieler weltweit gleichzeitig bedienen soll. Dass das „größte Launch-Szenario aller Zeiten“ technische Anforderungen mit sich bringt, dürfte intern durchaus so diskutiert werden.

Dass Rockstar Games den Satz aber wieder entfernte, zeigt: Man ist sich der Außenwirkung bewusst. Es wirkt souveräner, die Community selbst zum Richter über den „größten Launch der Geschichte“ zu machen, statt es vorher in Stein zu meißeln. Denn nichts killt Hype so schnell wie überzogene Selbstsicherheit, vor allem in Zeiten, in denen Verschiebungen, Crunch und enttäuschte Erwartungen zum Branchenalltag gehören.

Am Ende ist die kleine Episode weder ein Skandal noch ein Desaster. Aber sie gibt einen spannenden Einblick, wie Rockstar und Take-Two gerade kommunizieren: zwischen maximalem Selbstbewusstsein und demonstrativer Demut. Ob GTA 6 tatsächlich der „größte Launch der Geschichte“ wird? Die Chancen stehen gut. Aber bis dahin wäre es vielleicht klüger, weniger in Jobanzeigen und mehr im fertigen Spiel zu sprechen.