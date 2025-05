GTA 6: Rockstar verschiebt das Jahrhundertspiel – aber es gibt endlich einen Termin

Es hätte das Gaming-Jahr 2025 werden sollen. Grand Theft Auto VI, die sehnlichst erwartete Fortsetzung eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, sollte laut Take-Two ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen. Nun kommt die Wende: Rockstar hat das Release-Datum offiziell auf den 26. Mai 2026 verschoben. Die Reaktionen reichen von enttäuschter Fassungslosigkeit bis hin zu stiller Erleichterung – vor allem bei anderen Publishern.

In einer offiziellen Stellungnahme schreibt Rockstar Games: „Es tut uns sehr leid, dass es später als erwartet kommt. Das Interesse und die Begeisterung für ein neues Grand Theft Auto haben unser gesamtes Team sehr beeindruckt. […] Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir diese zusätzliche Zeit benötigen, um die Qualität zu liefern, die Sie erwarten und verdienen.“

GTA 6 Verschiebung bringt Bewegung in die Branche

Was zunächst wie ein PR-Floskel-Feuerwerk wirkt, hat tiefere Konsequenzen. Denn kaum ein Release beeinflusst die Release-Pläne anderer Publisher so sehr wie der eines GTA. Der Bericht vom Jahresanfang ahnte bereits, dass viele Studios abwarteten, wie sich das GTA 6-Datum entwickeln würde – aus Angst, neben Rockstars Mammutprojekt unterzugehen. Jetzt haben sie Gewissheit. Und plötzlich scheint das Kalenderjahr 2025 für viele wieder bewohnbar.

So auch bei 2K Games: Der Release von Borderlands 4 wurde Anfang dieser Woche überraschend vom 23. auf den 12. September vorverlegt – möglicherweise in Reaktion auf die neuen Entwicklungen bei der Mutterfirma Take-Two. Auch Civilization 7 und das neue Mafia: The Old Country dürften jetzt wieder mehr mediale Luft zum Atmen bekommen.

2025 wird zum neuen Spielplatz für Konkurrenten

Die große Frage bleibt: Was bedeutet das für die Branche? Einerseits kann ein auf 2026 verschobenes GTA 6 als Rettungsschirm für das Spielejahr 2025 gesehen werden. Plötzlich ist der Herbst wieder offen für große Releases. Andererseits erhöht sich der Druck auf Rockstar nun gewaltig. Nach zehn Jahren Wartezeit, zahllosen Gerüchten, Leaks und Spekulationen erwarten die Fans nichts Geringeres als das perfekte Spiel.

Was wir sicher wissen: Am 26. Mai 2026 wird die Welt für ein paar Tage stillstehen. Doch bis dahin bleibt noch viel Raum für Erwartungen, Skepsis – und Konkurrenzprodukte, die nun die Bühne wieder für sich beanspruchen können.

Was erwartest du dir persönlich von GTA 6 – und kann ein Spiel diesem Hype überhaupt noch gerecht werden?