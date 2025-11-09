GTA 6: Scheitert Rockstar Games, erleben wir den nächsten Atari-Moment

Wenn ein Entwickler wie Chris Stockman, der einst das erste Saints Row leitete, über GTA 6 spricht, dann hört man hin. In einem Interview erklärt er: „Es wird das größte Spiel aller Zeiten – wahrscheinlich.“ Eine Aussage, die nicht gerade bescheiden klingt, aber realistisch ist. Schließlich steht Grand Theft Auto 6 unter einem Erwartungsdruck, den kaum ein anderes Spiel der letzten Dekade erlebt hat.

Laut Stockman kann kein anderes Studio Rockstar Games aktuell das Wasser reichen, außer Rockstar selbst stolpert. Und das wäre ein Erdbeben für die ganze Branche. „Wenn es schlecht wird, ist das wie E.T. auf dem Atari – nur mit Milliardenbudget“, warnt er.

Rockstar hat das Open-World-Genre praktisch monopolisiert

Seit GTA 5 2013 erschienen ist, hat sich die Branche mehrfach gedreht, aber niemand hat Rockstars Formel wirklich geknackt. Cyberpunk 2077 kam nah ran, aber der Launch zeigte, wie dünn das Eis unter großen Ambitionen sein kann. Währenddessen verkaufte GTA 5 über 220 Millionen Einheiten, wurde dreimal neu aufgelegt und bleibt dank GTA Online bis heute aktiv.

Laut Stockman ist genau das der Unterschied. GTA ist kein Spiel mehr, sondern ein kulturelles Phänomen. Es lebt im Alltag, in Memes, in der Popkultur. Und wer dagegen antreten will, braucht mehr als nur eine offene Welt, er braucht Identität.

„Nummer zwei zu sein ist keine Schande“

Stockman sieht den Weg für andere Entwickler daher eher in Fokus statt Größenwahn: „Man muss nicht das nächste GTA bauen. Man muss wissen, was man selbst ist.“ Ein Satz, den viele Studios beherzigen sollten, die ihre Open-Worlds mit Checklisten überladen, statt eine Vision zu verfolgen.

Er glaubt, dass ein „Zurück-zu-den-Wurzeln“-Ansatz realistischer ist – kleinere Welten, klare Konzepte, keine 100-Stunden-Monster. So könne man zwar nicht Rockstar Games überholen, aber respektabel „Nummer zwei“ sein.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Trotz jüngster Verzögerungen zeigt sich Take-Two-Boss Strauss Zelnick überzeugt vom neuen Termin. Und wenn Rockstar Games das Ding nicht komplett an die Wand fährt, bleibt ihnen die Krone sicher. Das ist wohl auch ein Grund, warum man hier absolut sichergehen möchte.

Aber falls sie’s doch tun – na dann, Bühne frei für den nächsten Herausforderer.