GTA 6: Schlechte Nachrichten zum wichtigsten Teil des Spiels

Rockstars „GTA 6“ lebt nicht nur von Hype-Meldungen. Während Vorbestellungen auf Rekordniveau immer neue Höhen erreichen, wird die profitabelste Komponente konsequent verschwiegen. Der Mutterkonzern verweigert jegliche Details zur Zukunft von GTA Online.

Die Zahlen stimmen, die Aussagen fehlen

Take-Two verzeichnete im Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von rund 6,7 Milliarden US-Dollar. 5,22 Milliarden US-Dollar dieser Summe stammten aus wiederkehrenden Kundenausgaben, darunter Mikrotransaktionen, Abonnements und In-Game-Käufe. Lediglich 1,4 Milliarden US-Dollar fielen auf den klassischen Verkauf von Vollpreistiteln.

Die Abhängigkeit vom Live-Service-Geschäft ist strukturell. Das aktuelle GTA Online steuert geschätzt 500 Millionen US-Dollar jährlich bei. Nach 13 Jahren Laufzeit.

Im jüngsten Earnings-Call wich Take-Two-Chef Strauss Zelnick konkreten Fragen zum Multiplayer-Part von „GTA 6“ aus. Bloomberg-Journalist Jason Schreier brachte die Haltung der Führungsetage trocken auf den Punkt:

„They have not talked at all and they are not planning to talk anytime soon about what the new GTA Online will look like and what that recurring spend will look like“

Konkrete Informationen, Details zu den Monetarisierungskonzepten oder ein Veröffentlichungstermin für den Multiplayer existieren nicht. Es gibt schlicht keine. GTA Online spielt in diesem Modell aber eine zentrale Rolle.

Und genau hier liegt die interessante Frage bei GTA 6: Wie sieht dieses Geschäftsmodell künftig aus?

Funkstille als Strategie im Live-Service-Markt?

Der Markt fordert klare Antworten zur Übertragbarkeit von Ingame-Käufen und Kontoständen aus dem Vorgänger. Spielinhalte im Wert von Milliarden Dollar stehen im Raum. Ein fliegender Wechsel zum neuen System gefährdet bestehende Einnahmequellen des alten Ablegers.

Take-Two trennt den Release des Hauptspiels strikt von der Enthüllung des Mehrspielermodus, um sich zuerst die Einnahmen aus den reinen Software-Verkäufen zu sichern. Transparenz bezüglich Abo-Modellen oder Ingame-Währungen vor dem Launch würde Vorbesteller verunsichern. Die Taktik ist alt, aber sie funktioniert.

Damit wird das Schweigen über „GTA Online“ umso auffälliger. Take-Two weiß genau, dass der eigentliche langfristige Wert von „GTA 6“ nicht nur in den gigantischen Verkaufszahlen zum Launch liegen dürfte. Entscheidend wird sein, was Rockstar anschließend mit der Online-Komponente macht.

Der Nutzwert für den Käufer bleibt vorerst auf die Singleplayer-Kampagne beschränkt. Wer auf Informationen zu Server-Struktur, Fortschrittsübernahme oder den Preisen künftiger Ingame-Güter wartet, wird von Take-Two bis auf Weiteres ignoriert. Kaufen soll der Kunde jetzt, informiert wird er später.