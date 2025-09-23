GTA 6 Seelenlos? Trevor-Darsteller Steven Ogg zerreißt den Hype

Die Welt fiebert GTA 6 entgegen, jeder neue Leak oder Trailer wird seziert, doch einer bleibt völlig unbeeindruckt: Steven Ogg, bekannt als Trevor Philips aus GTA V. In einem Interview mit YouTuber Harrison Shipp erklärte der Schauspieler offen, dass er mit Videospielen nichts anfangen könne. Selbst GTA V habe er nie gespielt. Stattdessen konterte er Fans, die ihm zum Spielen rieten, mit einem Dostojewski-Vergleich – ein Moment, der viele Zuschauer ratlos zurückließ.

Zwischen Provokation und ehrlicher Distanz

Ogg ist für seine polarisierenden Aussagen bekannt. Einerseits betont er, stolz auf seine Arbeit an GTA V zu sein, andererseits grenzt er sich immer wieder klar von der Gaming-Welt ab. Als Franklin-Darsteller Shawn Fonteno im selben Gespräch spontan dazwischenrief „Shut the f*** up“, wirkte das fast wie ein Spiegel der Community-Reaktion: Kopfschütteln auf der einen Seite, Amüsement auf der anderen.

Gleichzeitig sollte man bedenken: Ogg ist an der Produktion von GTA 6 gar nicht beteiligt. Seine Einschätzung basiert also nicht auf Insiderwissen, sondern auf persönlicher Gleichgültigkeit. Und wenn man ehrlich ist, bislang existieren nur zwei Trailer, die mehr Stimmung als konkrete Inhalte zeigen. Ein finales Urteil über das Spiel ist daher ohnehin kaum möglich.

Von „James Bond Trevor“ bis zur Zukunft von GTA

Ganz ohne spannende Einblicke lässt Ogg die Spieler aber nicht zurück. Schon im letzten Jahr sprach er über eine gestrichene Story-Erweiterung zu GTA V, in der Trevor Undercover-Missionen im Bond-Stil übernehmen sollte. Ein spannendes „Was wäre wenn“-Szenario, das zeigt, wie viele Ideen bei Rockstar Games im Hintergrund ungenutzt bleiben.

Für GTA 6 selbst bleibt Oggs Haltung klar: kein Interesse, keine Erwartung, keine Emotion. Während Millionen Spieler dem Release entgegenfiebern, liefert er damit einen krassen Kontrast, vielleicht sogar einen notwendigen. Denn es erinnert uns daran, dass hinter jeder ikonischen Spielfigur ein Schauspieler steht, der seine eigene Sicht hat.

Ob man Oggs Haltung nun respektlos oder erfrischend ehrlich findet, bleibt am Ende eine Frage der Perspektive. Spannend ist vor allem, wie stark Emotionen und Erwartungshaltung bei GTA 6 ohnehin schon aufgeladen sind. Vielleicht ist genau dieser Kontrast – absolute Euphorie auf der einen Seite, totale Gleichgültigkeit auf der anderen, in weiterer Beweis dafür, wie einzigartig dieses Spiel in der Popkultur verankert ist.

GTA 6 erscheint nach aktuellem Stand am 26. Mai 2026, sofern nichts dazwischenkommt, wie hier untermauert.