GTA 6: Sind 30 FPS der Preis für Rockstars nächste Open-World-Revolution?

Rockstar Games nutzt die Rechenzeit eines 30-FPS-Frames bei „GTA 6“ nicht für reine Pixelpracht, sondern investiert sie gezielt in die CPU-intensive Simulation der Spielwelt. Zu dieser Einschätzung kommen Branchenexperten nach dem gestrigen Extended Look auf Netflix.

Ein Frame bei 30 FPS gewährt der Hardware 33,3 Millisekunden Zeit. Bei 60 FPS schrumpft dieses Fenster auf 16,7 Millisekunden. Rockstar Games opfert die Bildrate, um Rechenleistung für komplexe KI-Logik, Persistenz und Welt-Dichte freizuschaufeln.

Simulation schlägt Bildrate

Digital Foundry analysierte das gezeigte Material und belegt eine feste Abstimmung von Rendering und Simulation auf das 30-FPS-Ziel. Eine moderne Open World benötigt für Immersion mehr als hübsche Texturen. Sie braucht Zustandsspeicher. NPCs müssen Pfade berechnen, Fahrzeuge den Verkehr regeln und die KI auf den Spieler reagieren. Diesen Zusammenhang haben wir bereits in einem ausführlichen Artikel näher beleuchtet.

Rob Nelson, Co-Studio-Chef bei Rockstar North, bestätigte dieses Konzept indirekt. NPCs bemerken es, wenn sie verfolgt werden. Die Polizei greift nicht mehr über einen globalen Schalter ein, sondern ist auf Zeugen und Alarme angewiesen. Der Spieler kann Kleidung und Fahrzeuge wechseln, um den Fahndungsdruck zu senken. Das sind keine Grafikeffekte. Das ist reine Rechenlast für die CPU.

Rockstar Games entscheidet sich damit gegen den Trend der laufenden Konsolengeneration. Viele Entwickler priorisieren 60 FPS oder maximale Auflösung auf Kosten der Weltdynamik. „GTA 6“ geht den entgegengesetzten Weg: Systemische Tiefe schlägt Bildwiederholrate.

Zielgerichtetes Rendering statt Checklisten-Raytracing

Auch bei den Grafiktechniken agiert Rockstar Games offenbar recht pragmatisch. Die Entwickler nutzen zwar Raytracing-Reflexionen und Ray-Traced Global Illumination, kombinieren diese aber mit klassischen Verfahren. Wo Planarreflexionen effizienter arbeiten, kommen sie weiterhin zum Einsatz.

Das Studio verzichtet darauf, jede verfügbare Next-Gen-Technologie blind zu implementieren. Es geht um die Ausgewogenheit des Gesamtsystems. Die Kompromisse liegen sichtbar beim Bildtiming und der Renderauflösung, niemals bei der Komplexität der Umgebung.

Ein neuer Maßstab für künftige Hardware

Der Ansatz verändert den Blickwinkel auf die kommende Konsolengeneration. Wenn eine PS6 oder die PS5 Pro zusätzliche Ressourcen liefert, werden diese bei Rockstar Games nicht zwangsläufig in eine reine 4K-Darstellung oder 60 FPS fließen. Die Reserven können stattdessen für größere Simulationsdistanzen, dichteren Verkehr und noch intelligentere Verhaltensmuster genutzt werden.

Der Generationssprung definiert sich nicht mehr über Polygonzahlen. Er definiert sich über die Menge an Weltelementen, die zeitgleich logisch agieren können. Die 30 FPS von GTA 6 sind keine technische Niederlage der Entwickler. Sie sind das Fundament für ein echtes Simulationssystem.

„GTA 6“ liefert auf der aktuellen Konsolengeneration keine geschmeidigen 60 FPS, bietet dafür aber ein Niveau an Weltsimulation, das auf dem Markt einzigartig ist. Wer flüssigere Bildraten fordert, übersieht das eigentliche Fundament: Rockstar baut kein flaches Grafikwunder, sondern eine lebendige Welt. Dieser Kompromiss ist technisch notwendig und richtig gesetzt.