GTA 6 soll 100 Dollar kosten – sagt der frühere Saints Row-Designer, und er meint das ernst

Kaum ein Spiel sorgt seit Jahren für so viel Gesprächsstoff wie GTA 6. Während Fans auf das erste echte Gameplay warten, läuft die Diskussion längst heiß, diesmal nicht über Inhalte, sondern über den Preis. Chris Stockman, der ursprüngliche Design Director des ersten Saints Row, hat sich jetzt überraschend klar positioniert: Er hofft, dass GTA 6 wirklich 100 US-Dollar kostet.

In einem Interview mit Esports Insider erklärte Stockman, dass die „Größe und der Umfang dieser Produktion“ einen solchen Preis rechtfertigen würden. Wörtlich sagte er: „Ich denke, GTA 6 ist das einzige Spiel, das sich einen solchen Preis leisten kann – und ich hoffe ehrlich, dass es 100 Dollar kostet.“

Er geht aber auch davon aus, dass andere Studios mit einem ähnlichen Schritt ordentlich Gegenwind bekämen. „Nicht alle Spiele sind gleich“, so Stockman weiter. „Wenn plötzlich jeder 100 Dollar verlangen würde, wäre das ein Desaster.“

Warum GTA 6 ein Sonderfall ist

Offizielle Zahlen zum Budget gibt es nicht, doch Analysten schätzen die Produktionskosten auf rund 2 Milliarden US-Dollar – damit wäre GTA 6 das teuerste Spiel aller Zeiten. Zum Vergleich: Selbst aktuelle AAA-Titel Battlfield 6 oder Ghost of Yōtei sollen deutlich unter dieser Marke liegen.

Für Take-Two könnte ein höherer Preis also ein Versuch sein, die gigantischen Entwicklungskosten schneller wieder einzuspielen. Gleichzeitig wäre das ein heikler Schritt: 100 Dollar pro Spiel könnten viele Fans abschrecken, auch wenn GTA 6 vermutlich trotzdem Rekorde brechen würde.

Stockman betont, dass dieser Preis kein Maßstab für andere Studios sein dürfe – GTA 6 sei schlicht ein anderes Kaliber.

Und was ist mit Saints Row?

Neben seiner Meinung zu Rockstar Games äußerte Stockman noch einen Wunsch: Er würde Saints Row gerne zurückbringen, und zwar mit der Originalcrew des ersten Teils. Nach dem missglückten Reboot von 2022 klingt das wie eine kleine Hoffnung für Fans, die das Chaos und den Humor der alten Reihe vermissen.

Ob GTA 6 wirklich 100 Dollar kosten wird, ist unklar – Take-Two hält sich dazu bedeckt. Trotzdem bringt Stockman ein Thema auf den Punkt, das in der Branche unausweichlich scheint: Spiele werden teurer, weil ihre Entwicklung teurer wird.

Nur wenige Titel können sich das leisten. GTA 6 gehört vermutlich dazu.