GTA 6: Spieler meckern über den Preis – und kaufen dann die 100-Dollar-Version

GTA 6 sorgte schon vor dem Release für Diskussionen über den hohen Preis – doch ausgerechnet die 100-Dollar-Ultimate-Edition verkauft sich derzeit besser als die günstigere Standardversion.

Der lautstarke Aufschrei über dreistellige Preisschilder in den sozialen Netzwerken endet exakt an der Kasse des digitalen Stores. Was als prinzipielle Empörung gegen die Preispolitik von Take-Two inszeniert wurde, zerfällt angesichts der aktuellen Vorbestellerzahlen zur Farce: Gemeckert wird öffentlich, gekauft wird trotzdem – und am liebsten gleich die teuerste Version.

Denn Take-Two-CEO Strauss Zelnick zufolge laufen die Vorbestellungen von „GTA 6“ deutlich besser als erwartet. Noch bemerkenswerter: Aktuell entscheiden sich mehr Vorbesteller für die Ultimate-Edition als für die günstigere Standardfassung. Ausgerechnet jene Edition also, über deren Preis und exklusive Inhalte sich ein Teil der Community zuvor besonders lautstark beschwert hatte.

Das Prinzip der Unvernunft

Spieler boykottieren keine Preiserhöhungen, sie verhandeln lediglich mit ihrem eigenen Gewissen. Sobald das Marketing den ersten Rendertrailer durch die Leitung drückt, bricht die moralische Anständigkeit der Netz-Community zusammen wie ein kartenbasiertes Versprechen. Der Reflex ist verlässlich. Erst kommt der Aufschrei im Forum. Dann der Klick auf den Kaufen-Button.

Die Vorbesteller-Charts belegen eine simple Wahrheit. Ein Produkt kostet genauso viel, wie der Markt ohne unmittelbaren Umsatzeinbruch hergibt. Take-Two testet nicht die Schmerzgrenze. Sie nutzen das Ausbleiben jeglicher Konsumverweigerung rigoros aus.

Wenn CEO Strauss Zelnick nur beiläufig erwähnt, dass der Trend massiv zur 100-Dollar-Version neigt, ist das keine Überraschung. Es ist die Bestätigung absoluter Abschöpf-Effizienz. Aus Haltung wird Zahlungsbereitschaft, sobald das Marketing Begehrlichkeiten weckt.

„Eigentlich geht der Trend eher in Richtung der Premium-Edition, aber das könnte wiederum darauf zurückzuführen sein, dass vor allem die eifrigsten Kunden Vorbestellungen aufgeben“, so Zelnick.

Der Präzedenzfall für die Mittelklasse

Das eigentliche Problem dieser Entwicklung betrifft keineswegs das Ausnahmewerk aus dem Hause Rockstar Games. Ein Open-World-Gigant mit jahrelangem Entwicklungsaufwand mag einen dreistelligen Betrag sogar rechtfertigen. Die Konkurrenz beobachtet dieses Experiment jedoch mit sichtbarer Gier. Andere Publisher blicken auf die Verkaufszahlen und ziehen die einzig logische Konsequenz für das eigene Portfolio.

Fließband-Ware zum Premium-Tarif wird der neue Standard. Was bei einer Branchen-Ausnahme klaglos geschluckt wird, dient den Finanzabteilungen mittelmäßiger Entwicklerstudios ab morgen als Baseline. Sie verlangen den Höchstpreis für unfertige Software, die erst durch jahrelange Gewöhnung beim Kunden reift. Die Schwelle ist dauerhaft verschoben.

Die Industrie kennt keine Gnade mit verweichlichtem Konsumentenverhalten. Wer hundert Euro für eine Vorbestellung überweist, verliert jedes Recht auf Beschwerde über den Zustand der Branche. Das Signal an die Vorstände ist eindeutig: Hätte Take-Two 200 EUR für „GTA 6“ aufgerufen, wäre das Ergebnis vermutlich dasselbe gewesen. Solange Rockstar Games auf der Packung steht, scheint die Schmerzgrenze nicht beim Preis zu liegen, sondern beim Kontostand. Der Markt akzeptiert jede Teuerung, solange das Branding stimmt.