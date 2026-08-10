GTA 6: Take-Two-Chef ist sicher – „Jeder wird es schauen“

Strauss Zelnick pokert hoch und setzt für den Extended Look zu „GTA 6″auf eine sechsstündige Paywall. Die Überzeugung des Take-Two-Chefs hinter der umstrittenen Netflix-Exklusivität ist denkbar simpel: Der Hype um den Titel ist so gewaltig, dass die Kundschaft jede Kröte schluckt.

Zelnick setzt auf die Alternativlosigkeit der Fans

Rockstar Games zeigt am 27. August um 21:00 Uhr deutscher Zeit erstes ausführliches Material zu Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Das Videomaterial läuft für die ersten sechs Stunden exklusiv über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst Netflix. Wer kein aktives Abonnement besitzt, sieht vorerst nichts. Die Barriere fällt erst am 28. August um 03:00 Uhr nachts mit dem verspäteten Upload auf YouTube.

Im Interview mit IGN wich Take-Two-Chef Strauss Zelnick allen kritischen Fragen zur Sinnhaftigkeit dieser Exklusivität aus. Konkrete Angaben zur Laufzeit oder den gezeigten Inhalten verweigerte der Manager komplett. Auf die Anmerkung, dass Spieler für einen einfachen Game-Trailer nun ein kostenpflichtiges Abo benötigen, antwortete Zelnick trocken: Dann solle man eben eines abschließen. Die Zuspitzung lieferte er direkt nach. Jeder werde es sowieso schauen.

“I’m sure you’re going to watch it because everyone is.” Strauss Zelnick – CEO Take-Two

Reichweite gegen Lizenzgebühren

Netflix stellt hunderte Millionen registrierte Konten bereit, während Take-Two die Lizenzgebühren kassiert. Für den Publisher dient die zeitlich begrenzte Exklusivität als reine Werbefläche außerhalb der eigentlichen Kernzielgruppe. Ein technischer oder inhaltlicher Mehrwert entsteht für die wartende Community dadurch nicht. Reines Kalkül.

Die Aktion passt exakt zur bisherigen Veröffentlichungspolitik des Hauses. Der Veröffentlichungstermin für „GTA 6“ steht weiterhin für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S fest. Eine physische Disc-Fassung wird zum Verkaufsstart gar nicht erst produziert, da der Vertrieb rein digital abgewickelt wird.

Niemand muss wegen sechs Stunden Wartezeit ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Das gezeigte Videomaterial verändert das fertige Spiel im November um keinen einzigen Pixel. Wer bis nachts um drei Uhr schläft, sieht exakt dieselben Bilder vollkommen kostenlos auf YouTube.

Damit bleibt vom großen Netflix-Exklusivdeal vor allem eines übrig: ein gigantischer Marketing-Stunt. Rockstar bekommt die Aufmerksamkeit von Netflix, die Community bekommt sechs Stunden künstliche Exklusivität – und anschließend bekommt YouTube den Trailer.