GTA 6 – Take-Two teilt großartige Neuigkeiten zum Release

Während Take-Two in einer Investorenpräsentation die Quartalszahlen für das Geschäftsjahr 2025 präsentierte, gab es eine kleine, aber bedeutende Bestätigung: „Grand Theft Auto 6“ (GTA 6) wird weiterhin als „Veröffentlichung im Herbst 2025“ geführt. Doch während sich Fans auf dieses Mega-Event freuen, versetzt es den Rest der Spieleindustrie in eine Art Schockstarre.

Borderlands 4 und andere Highlights

Neben „GTA 6“ wurden auch andere große Titel von Take-Two thematisiert. So soll „Borderlands 4“ noch für Ende 2025 geplant sein, während „Civilization 7“ bereits am 11. Februar und „Mafia: The Old Country“ im Sommer erscheinen. Konkrete Veröffentlichungstermine für „GTA 6“ oder „Borderlands 4“ wurden jedoch nicht genannt.

Das ist vor allem für andere Publisher ein Problem. Berichten zufolge zögern sie, ihre eigenen Spiele für den Herbst 2025 zu datieren, da niemand in den direkten Konkurrenzkampf mit dem Giganten von Rockstar Games treten möchte. Das Ziel scheint klar: Lieber abwarten, ob sich „GTA 6“ vielleicht doch noch ins Jahr 2026 verschiebt – oder ob man einen ausreichend großen Abstand zu diesem Branchen-Monster schaffen kann.

Die GTA-Blockade: Warum keiner sein Spiel neben Rockstar platzieren will

Dass andere Publisher sich „GTA 6“ unterordnen, ist nicht neu. Letzten Monat berichtete Bloomberg, dass zahlreiche Entwickler ihre Veröffentlichungspläne auf Eis legen, bis Klarheit über den endgültigen Releasetermin von „GTA 6“ herrscht. Man will vermeiden, in den Schatten des wohl meist erwarteten Spiels der letzten Jahre zu geraten.

Selbst Take-Two scheint sich dieser Dynamik bewusst zu sein. CEO Strauss Zelnick stellte bereits im vergangenen Jahr klar, dass das Unternehmen Überschneidungen seiner eigenen Blockbuster verhindern möchte. Die Gaming-Branche hält derweil den Atem an. Wenn sich Publisher zu sehr vor dem Giganten fürchten, könnte der Herbst 2025 verdächtig leer aussehen – oder sich in den Monaten danach ein wahres Release-Chaos entfesseln.

Für den Moment aber können vor allem aber Fans aufatmen und sich den Herbst 2025 für „GTA 6“ notieren.