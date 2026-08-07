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GTA 6: Take-Two verteidigt Preisniveau damit, dass ihr ohnehin zugreift

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Take-Two rechtfertigt 80 Dollar für GTA 6 durch Rekord-Vorbestellungen. Der Publisher sieht seine Preisstrategie durch das Kaufverhalten vollkommen bestätigt.

Gta 6 Vorbestellen
GTA 6 Boxart Concept

Strauss Zelnick rechtfertigt die Bepreisung der Standard-Edition von „GTA 6“ mit außergewöhnlich starken Vorbestellungen. Das Kaufverhalten der Kundschaft hebt das Preisniveau der gesamten Spieleindustrie auf ein neues Minimum von 80 US-Dollar.

Der Markt akzeptiert den neuen Preispunkt

Take-Two Interactive beziffert die aktuellen Vorbestellungen für „GTA 6“ im jüngsten Quartalsbericht als herausragend. Die Standard-Edition des Spiels erscheint für 80 US-Dollar auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S, während die Deluxe-Variante mit 100 US-Dollar zu Buche schlägt. In Europa ändert sich vorerst nichts.

CEO Strauss Zelnick erklärt die Preisgestaltung im Investorengespräch für punktgenau ausgelegt. Die Nachfrage übertrifft die internen Umsatzerwartungen des Publishers signifikant. Punkt. Die Kundschaft zahlt wie erwartet klaglos.

Deluxe-Varianten überholen Basisversionen

Die Debatte um die magische 80-Dollar-Grenze verpufft an den realen Buchungszahlen des digitalen Handelns. Während Branchenbeobachter die schrittweise Teuerung von Vollpreistiteln kritisch analysieren, greifen Konsumenten bereits bei der Vorbestellungsphase uneingeschränkt zu. In verschiedenen Regionen verkaufen sich die teureren Editionen zahlenmäßig sogar besser als die Standardversion. Das Management sieht seine Marge gesichert. Proteste in Internetforen bleiben wirkungslos. Die Transaktionen laufen weiter.

Das Veröffentlichungsdatum steht weiterhin ohne Korrekturen im Raum. Erstes ausführliches Material zum Gameplay wird am 27. August über eine Kooperation mit Netflix gezeigt werden. Eine PC-Version befindet sich wie beim Vorgänger zum Erstverkaufstag nicht im Angebot. Der Publisher bedient zunächst ausschließlich den Konsolenmarkt.

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Spieler haben die Anhebung der Industriestandards auf 80 Dollar eigenhändig legitimiert. Wer bereitwillig dreistellige Beträge für digitale Vorabzugänge überweist, entzieht jeder Preiskritik das Fundament. Andere Publisher werden exakt diesem Vorbild folgen.

Gta Pre Order Release
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