GTA 6 Trailer #2: Diese 10 Details machen das Spiel absolut wild

Es war die Überraschung des gestrigen Tages. Rockstar Games hat uns einen zweiten Trailer zu „GTA 6“ vor die Füße geworfen – und wir haben ihn bis ins kleinste Detail auseinandergenommen. Was dabei herausgekommen ist? Eine Lawine an Infos, Andeutungen und potenziellen Gameplay-Features, die uns einen ziemlich guten Eindruck davon geben, was uns in Vice City erwartet. Hier sind die spannendsten Entdeckungen aus dem neuen Trailer.

10 wilde Details aus dem GTA 6 Trailer

1. Bonnie & Clyde auf Speed: Jason und Lucia

Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist das ungleiche, aber leidenschaftlich verliebte Duo Jason und Lucia. Er – Ex-Soldat mit PTSD und Drogenkontakten. Sie – frisch aus dem Knast, mit Fußfessel und Frustration im Gepäck. Gemeinsam wollen sie ein besseres Leben – was bei Rockstar natürlich bedeutet: Drogen, Waffen, Explosionen. Ein Paar, das sich seinen „Neuanfang“ mit Maschinenpistolen erkämpfen will? Yes, please.

2. Vice City lebt – und es ist größer denn je

Die Neuauflage von Vice City ist mehr als nur ein Nostalgietrip. Die Stadt ist ein Moloch aus neongetränkter Dekadenz, schmutzigen Deals und sozialen Abgründen. Vom glitzernden Ocean Beach über das heruntergekommene Port Gellhorn bis zu den Alligatoren-Sümpfen in Grassrivers – diese Spielwelt schreit geradezu danach, erforscht, manipuliert und in die Luft gejagt zu werden. Vice City ist zurück – und es hat Muskeln.

3. Korrupte Cops und Bodycam-Skandale

Einer der düstersten Handlungsstränge scheint sich um korrupte Polizisten zu drehen. Der Trailer zeigt eine Einheit, die sich gegenseitig schützt – und dabei offensichtlich mehr Dreck am Stecken hat als ein Staubsaugerfilter. Ob das zu einem Polizei-Insider-Thriller wird oder nur ein weiterer Vorwand, Behördenfahrzeuge zu klauen? Wir sind gespannt.

4. Rapper, Manager, Stripclubs – Vice Citys Musikwelt

Real Dimez, Bae-Luxe, Dre’Quan und Boobie Ike – das Line-up klingt wie eine Spotify-Playlist auf Amphetamin. Die Musikszene in „GTA 6“ wird zur Schattenwirtschaft mit Plattenverträgen, Nachtclubs und Drogenwäsche. Wer braucht schon Rockstar Editor, wenn man gleich sein eigenes Musikimperium aufbauen kann?

5. Minispiele galore: Von Minigolf bis Käfigkämpfe

Es scheint, als hätte „GTA 6“ einen ganzen Freizeitpark an Nebenbeschäftigungen zu bieten. Minigolf? Check. Billard? Check. Käfigkämpfe, Basketball, Kajakfahren, Dirtbike-Rennen? Doppelt-Check. Und wer lieber zu Hause bleibt, kann sich anscheinend mit einer Ingame-Konsole (Hallo, PS5-Klon!) die Zeit vertreiben. Vielleicht kann man sogar GTA: Vice City im neuen Vice City spielen?

In GTA 6 wird’s an jeder Ecke wild

6. Haustiere confirmed?

Wir sehen eine Katze im Laden, einen Hund auf der Straße und eine Schlange im Wohnzimmer. Zufall? Wohl kaum. Es deutet sich ein Haustier-System an – und ganz ehrlich: Wenn ich schon mit Alligatoren ringe, will ich auch ein Eichhörnchen mit Basecap als Sidekick.

7. Wetterwahnsinn inklusive

Ein Holzschild im Rusty Anchor erinnert an „Hurricane Roxy“ – Zufall oder Vorbote eines dynamischen Wettersystems à la Red Dead Redemption 2? Extremwetter als Gameplay-Element? Yes, Rockstar, wir sind sowas von bereit für die nächste Sintflut.

8. Phil Cassidy is back

Ein kurzer Blick auf den Fernseher in Jasons Wohnung bestätigt: Ammu-Nation und ein runderneuerter Phil Cassidy sind zurück. Der Kerl ist eine GTA-Legende – und in dieser Version vermutlich noch schießwütiger als zuvor. Mehr Waffen, mehr Wahnsinn.

9. Ambrosia und Mount Kalaga – willkommen in den Redneck-Bergen

Nicht nur Vice City selbst ist beeindruckend. Ambrosia, das industrielle Herz der Karte, verspricht dreckige Geschäfte, Biker-Gangs und Zuckerfabriken. Und wer es ländlicher mag, der macht sich auf nach Mount Kalaga – für Jagd, Paranoia und vermutlich jede Menge Meth-Öfen.

10. Alles deutet auf: Heists, Heists, Heists

Der Trailer zeigt Banküberfälle, Lastwagenfluchten, Explosionen – klassische GTA-Kost, aber alles in Hochglanz und mit Netflix-Krimi-Flair. Die Welt von „GTA 6“ schreit förmlich danach, ausgeraubt zu werden. Und das ist verdammt gutes Gameplay-Versprechen.

Bonus: Der gesamte Trailer wurde „Captured on PS5“ – was eindrucksvoll zeigt, dass Rockstar auch auf Sonys Konsole das Maximum herauskitzelt. Bleibt die Frage, wie viel davon tatsächlich im finalen Spiel steckt – oder ob Rockstar erneut eine perfekt inszenierte Illusion geschaffen hat. Sicher ist: Wenn schon die Trailer so viel Gesprächsstoff liefern, wird der Release ein mediales Beben auslösen.

GTA 6 wird episch

Mit dem zweiten Trailer zu „GTA 6“ lässt Rockstar Games erneut die Muskeln spielen – und das mit einem Feuerwerk an Details, das Fans weltweit in kollektive Schnappatmung versetzt. Ob subtile Hinweise auf neue Gameplay-Mechaniken, clevere Easter Eggs oder die schiere Wucht der grafischen Präsentation: Trailer #2 beweist, dass „GTA 6“ kein simples Update, sondern ein echtes Next-Gen-Erlebnis werden will.

Vice City wirkt lebendiger, chaotischer und gleichzeitig realitätsnäher als je zuvor. Lucia und Jason deuten ein komplexes Duo an, das weit mehr Tiefe verspricht als frühere Protagonisten. Bleibt die Frage, wie viel davon tatsächlich im finalen Spiel steckt – oder ob Rockstar erneut eine perfekt inszenierte Illusion geschaffen hat. Eines ist jedoch sicher: Wenn schon die Trailer so viel Gesprächsstoff liefern, wird der Release ein mediales Beben auslösen.

Wer jetzt noch nicht gehyped ist, hat wahrscheinlich einfach keinen Puls mehr.