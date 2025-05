GTA 6 Trailer #2 knackt 50 Millionen Aufrufe in den ersten Stunden

Wenn du dachtest, der Hype um GTA 6 hätte mit dem ersten Trailer schon seinen Zenit erreicht, dann schnall dich an – Trailer #2 ist da und hat in den ersten Stunden bereits über 50 Millionen Aufrufe auf dem offiziellen Rockstar-Kanal kassiert. Das sind mehr Klicks als ein Betrunkener in Vice City Ampeln umfahren kann. Und das ist nur der Anfang.

Rockstar Games entfesselt die nächste Hype-Welle

Dazu kommen weitere Millionen auf Kanälen wie PlayStation – der PS5-Upload alleine kratzt an der halben Million. Das ist kein Marketing-Feuerwerk mehr, das ist ein veritables Erdbeben in der Gaming-Landschaft. Rockstar Games hat erneut bewiesen, dass sie die Meister der Inszenierung sind, auch wenn sie wie gewohnt kaum echte Details liefern. Der zweite Trailer? Wieder fast ausschließlich filmreife Zwischensequenzen, bombastisch geschnitten, aber ohne ein einziges echtes HUD-Element.

Doch das ist den Fans völlig egal. Denn was wir da sehen, ist der wahrscheinlich ambitionierteste Open-World-Titel, den es je gab. Lucia und ihr krimineller Bonnie-und-Clyde-Begleiter, neonbeleuchtete Nachtszenen, schwitzende Alligatoren auf der Motorhaube und TikTok-eske Handyaufnahmen direkt aus dem Herz der Chaosmetropole Leonida – Rockstar trifft den Zeitgeist mit chirurgischer Präzision. Und ja, „Captured on PS5“ steht fett drunter. Sony dürfte sich vor Freude auf dem DualSense drehen, denn GTA 6 wird ohne Zweifel ihr größter Third-Party-Coup der aktuellen Generation.

Reaktionen aus Lob, aber auch Kritik

Die Reaktionen? Ein Rausch aus Lob, Euphorie und – natürlich – Kritik. Zu wenig Gameplay, zu viel Hochglanz. Doch sind wir ehrlich: Kein anderer Publisher bekommt es hin, mit 166 Sekunden Ingame-Kino die halbe Popkultur in Ekstase zu versetzen. GTA 6 wird kein Spiel, es wird ein Ereignis. Und wir stehen gerade erst am Anfang.

Bis zum Release im Mai 2026 bleibt noch viel Raum für Spekulationen, Analysen und mehr Trailer. Doch wenn schon der zweite Teaser binnen Stunden fast YouTube-Rekorde bricht, dann ist klar: Das hier wird bigger than life. Oder zumindest größer als die Cluckin’ Bell-Küche um Mitternacht.

Wer es nun nicht mehr abwarten kann: GTA 6 kann ab sofort auf die Wishlist im PlayStation Store gepackt werden.