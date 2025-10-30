GTA 6: Trailer #3 im Anmarsch – Fans wittern baldige Enthüllung

Nach Monaten der Funkstille scheint sich bei GTA 6 wieder etwas zu bewegen. Aufmerksame Fans haben bemerkt, dass Rockstar Games seine offizielle Website leicht angepasst hat, und plötzlich steht Grand Theft Auto 6 viel prominenter auf der Startseite. Eine Kleinigkeit, könnte man denken. Doch in der Welt von Rockstar sind solche Moves selten zufällig.

Trailer #3 im Anflug?

Seit dem zweiten Trailer Anfang 2025 herrschte Funkstille. Keine neuen Screenshots, keine Blogposts, keine Interviews – nichts. Nun vermuten viele, dass diese Website-Änderung ein stilles Signal ist: Die Marketingphase für GTA 6 geht in die heiße Phase, was angesichts des nahenden Release nur logisch erscheint.

Traditionell nutzt Rockstar das Jahresende für große Ankündigungen. Der erste Trailer kam im Dezember 2023, ein Zeitraum, den viele Fans jetzt wieder auf dem Radar haben. Sollte sich das Studio treu bleiben, könnte der dritte Trailer also schon in den nächsten Wochen auftauchen. In diesem Zusammenhang ist der 6. November interessant, an dem Take-Two seinen nächsten Earnings Call abhalten wird. Nicht selten wird dieser durch ein Ereignis rund um GTA 6 im Vorfeld beworben.

Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht. Rockstar Games hat in der Vergangenheit oft unkonventionell agiert, etwa mit spontanen Social-Media-Drops oder plötzlichen Premieren mitten in der Nacht. Trotzdem: Das Timing wäre perfekt, denn der Release von GTA 6 ist für den 26. Mai 2026 angesetzt, also in knapp sieben Monaten.

Was spricht wirklich dafür?

Die aktualisierte Website ist kein Zufall. Sie rückt GTA 6 visuell und technisch stärker in den Mittelpunkt, was meist kurz vor neuen Marketingwellen passiert. Möglich ist auch, dass hinter den Kulissen bereits neue Inhalte vorbereitet werden, die erst beim Launch von Trailer #3 sichtbar werden.

Wenn man Rockstar Games kennt, dann weiß man: Sie machen nichts ohne Plan. Selbst kleine Veränderungen sind Teil eines größeren Puzzles.

Ob der nächste Trailer morgen oder erst im Januar kommt, bleibt Spekulation. Aber das Schweigen beginnt zu brechen, und die Zeichen verdichten sich, dass Rockstar bald wieder liefert. Wenn das passiert, dürfte das Internet für ein paar Stunden stillstehen.