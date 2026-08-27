GTA 6 übernimmt Miami: Rockstar verhandelt Megadeal mit Miami-Dade

GTA in Real-Life? Ein elfseitiges Dokument belegt konkrete Verhandlungen zwischen Rockstar Games und der Verwaltung von Miami-Dade County. Der Publisher plant die physische Übernahme des öffentlichen Raums zum Launch von „GTA 6“ und könnte die gesamte Stadt in eine riesige Werbefläche verwandeln.

Flughafen und Nahverkehr als Spielwiese

Wer im November am Miami International Airport landet, betritt nach den Plänen des Pitch-Decks „GTA VI × MDC“ kein Drehkreuz mehr, sondern das fiktive Vice City. Vorgesehen ist die Folierung eines Ausstellungsflugzeugs direkt auf dem Rollfeld. Gepäckbänder, Säulen und Kofferanhänger folgen demselben Designmuster. Plakate reichen nicht mehr. Rockstar Games fordert die totale Kulisse.

Die Logistik setzt sich im öffentlichen Nahverkehr fort. Züge der Metrorail und des Metromovers erhalten vollständige Branding-Hüllen. Zentrale Knotenpunkte wie Government Center, Brickell und Bayfront Park werden zu Schauplätzen des Spiels umgestaltet. Selbst Kanaldeckel und Stromkästen in Fußgängerzonen sind Teil des Konzepts.

Infrastruktur-Finanzierung als Türöffner

Der Publisher setzt nicht auf klassische Werbebudgets. Die Gegenleistung besteht aus direkten Investitionen in die städtische Infrastruktur. Am Rickenbacker Beach würde Rockstar Games die Kosten für Schattenspender, Trinkwasserstationen, Abfallbehälter und Servicepunkte für Fahrräder übernehmen.

In der Hauptbibliothek von Downtown Miami ist die Einrichtung eines „Vice City Radio Lab“ geplant. Das Ton- und Medienstudio soll lokalen Entwicklern, Musikern und Podcastern offenstehen. Dieser Ansatz liefert der Verwaltung die Vorlage, um den Deal gegenüber Bürgern als Einnahmequelle für das öffentliche Wohl darzustellen.

Das Restrisiko der Satire

Der Vorgang bringt politische Nebengeräusche mit sich. Die Marke GTA basiert auf der Parodie US-amerikanischer Exzesse, Gewalt und Kriminalität. Wenn eine US-Metropole Busse, Bahnen und Behördengebäude an ein Franchise vermietet, das Regelbrüche als Spielmechanik nutzt, entstehen Reibungsflächen im Stadtrat.

Die Machbarkeitsprüfung läuft. Unterschrieben ist das Papier nicht. Der Entwurf zeigt jedoch die Absicht der Branche: Werbeplätze reichen nicht mehr aus, wenn man ganze Städte pachten kann.

Ein gebrandeter Bus verändert das Spielgefühl auf der Couch nicht um einen Prozentpunkt. Für Spieler bleibt die Aktion eine gigantische Kulisse, die vor allem den Hype anheizen soll. Interessant ist ausschließlich die Zahlungsbereitschaft: Wenn Publisher Millionen in echte Infrastruktur pumpen, zahlt am Ende das Marketing-Budget die Parkbank am Strand.

Echte Eindrücke aus Vice City folgen am heutigen Abend zur Extended Premiere auf Netflix.