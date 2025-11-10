GTA 6 – Überraschendes Trailer-Update bestätigt Rockstars neuen Plan

Rockstar Games hat die beiden bisherigen Trailer zu GTA 6 überarbeitet, allerdings nicht mit neuen Szenen, sondern mit einem unscheinbaren, aber deutlichen Detail. Das Release-Datum am Ende wurde auf 19. November 2026 angepasst. Damit ist der Mai-Termin endgültig Geschichte, der sich in der vergangenen Woche in Luft aufgelöst hat.

Für viele Fans ist das ein Schlag in die Magengrube, denn die Verschiebung kam erst vor wenigen Tagen und traf mitten ins Hype-Herz der Community. Statt auf den Sommer müssen Spieler jetzt also ein weiteres halbes Jahr warten, auf ein Spiel, das ohnehin schon seit über zehn Jahren auf sich warten lässt.

Warum wurde GTA 6 verschoben?

Offiziell heißt es von Rockstar Games, die zusätzliche Zeit diene der Feinpolitur. GTA 6 soll die hohen Erwartungen erfüllen, oder besser gesagt: übertreffen. Angesichts der Entwicklungskosten, die laut Brancheninsidern im Milliardenbereich liegen könnten, ist das nachvollziehbar.

In den sozialen Netzwerken schwankt die Stimmung derweil zwischen Frust und Verständnis. Die Community will endlich spielen, und jede kleine Info wird derzeit auf die Goldwaage gelegt. Manche hofften auf einen dritten Trailer als Trostpflaster, doch stattdessen gibt’s nur ein aktualisiertes Datum.

Immerhin zeigt die Änderung, dass Rockstar Games zu seinem Plan steht und kurzfristige Überraschungen vermeidet. Das kann man ihnen zugutehalten, auch wenn’s wehtut. Die aktualisierten Trailer sind ab sofort auf der Webseite von Rockstar Games zu finden.

Lieber später als halbfertig

Klar, die Enttäuschung ist groß. Aber wenn GTA 6 das hält, was die bisherigen Trailer versprechen – ein detailverliebtes, lebendiges Vice City mit neuen Charakteren und „Next-Gen“-Technik – dann ist der zusätzliche Feinschliff den Aufschub wert. Rockstar Games weiß, dass sie sich diesmal keinen Fehlstart leisten können.

Bis November 2026 bleibt also nur eins: Geduld. Und vielleicht ein weiterer Trailer, bevor die Sonne über Vice City wieder aufgeht.