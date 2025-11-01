GTA 6 – Union-Busting-Vorwürfe gegen Rockstar Games

Rockstar Games steht in der Kritik, und diesmal geht es nicht um Leaks oder Crunch, sondern um angebliche Union-Busting-Maßnahmen. Laut der britischen Gewerkschaft IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain) hat das Studio hinter GTA 6 in dieser Woche rund 30 bis 40 Mitarbeitende in Großbritannien und Kanada entlassen. Viele davon sollen sich in einer privaten Gewerkschaftsgruppe auf Discord organisiert haben.

Die IWGB spricht von „einer der rücksichtslosesten Maßnahmen gegen Gewerkschaftsarbeit in der Geschichte der Spieleindustrie“. Laut Präsident Alex Marshall seien alle Betroffenen entweder aktive Gewerkschaftsmitglieder oder in der Organisation begriffen gewesen.

Rockstar Games selbst weist die Anschuldigungen zurück. Ein Sprecher von Mutterkonzern Take-Two erklärte (via Bloomberg), die Entlassungen seien „ausschließlich wegen groben Fehlverhaltens“ erfolgt.

Sicherheit oder Systemproblem?

Der Zeitpunkt sorgt für zusätzliche Brisanz. Nach dem gigantischen Leak von 2022 hatte Rockstar die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft. Anfang 2024 sorgte zudem die Rückkehrpflicht ins Büro für Unmut, die das Unternehmen offiziell mit „Sicherheitsgründen“ begründete, laut Gewerkschaft aber ein Versuch war, die Mitarbeitenden stärker zu kontrollieren.

Dass nun erneut interne Gruppen ins Visier geraten, lässt viele Branchenbeobachter vermuten, dass Rockstar Games vor allem mögliche Informationslecks vermeiden will, koste es, was es wolle. Offiziell bleibt unklar, ob die angeblichen „Verfehlungen“ der Entlassenen tatsächlich damit zu tun hatten.

GTA 6 zwischen Rekordhoffnung und Reality Check

GTA 6 gilt als der vielleicht meist erwartete Titel aller Zeiten und soll am 26. Mai 2026 erscheinen. Doch die aktuellen Schlagzeilen werfen Fragen auf. Wie gesund ist die Unternehmenskultur bei Rockstar Games wirklich? Und was bedeutet das für die Menschen, die das Spiel überhaupt erst möglich machen?

Solche Konflikte zeigen, dass hinter dem Glanz von Milliardenprojekten oft ein angespanntes Machtverhältnis zwischen Management und Belegschaft steht, gerade in einer Branche, die sich gerne als kreativ und frei präsentiert.

Ob hier tatsächlich Union-Busting vorliegt oder Rockstar nur konsequent gegen Fehlverhalten vorging, bleibt vorerst unklar. Der Druck auf das Studio wächst jedenfalls, nicht nur, um GTA 6 zu einem technischen Meisterwerk zu machen, sondern auch, den eigenen Umgang mit Mitarbeitenden transparenter zu gestalten.

Frage an euch: Sollte ein Studio wie Rockstar transparenter mit internen Maßnahmen umgehen, oder ist das reine Privatsache, solange das Endprodukt stimmt?