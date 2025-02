GTA 6: Unter diesen Bedingungen würde sich der Release auf 2026 verschieben

Rockstar Games ist dafür bekannt, sich für seine Spiele so viel Zeit zu nehmen, wie nötig – und das aus gutem Grund. Wenn das Studio ein neues Spiel ankündigt, ist das ein Ereignis für sich. Doch genau das könnte auch bedeuten, dass GTA 6 am Ende nicht 2025, sondern erst 2026 erscheint. Für den Moment besteht jedoch keine Panik und der Termin im kommenden Herbst gilt auch weiterhin.

