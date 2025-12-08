GTA 6 verliert an Boost: Wo ARC Raiders plötzlich vorn liegt

GTA 6 rutscht in Googles Jahrescharts 2025 zurück, und ein Shooter, den vor einem Jahr kaum jemand auf dem Radar hatte, übernimmt die Spitze. Google hat die meistgesuchten Begriffe des Jahres veröffentlicht, und an erster Stelle steht tatsächlich ARC Raiders. Ja, ernsthaft.

Was passiert ist

Die jährlichen „Google Year in Search“-Charts sind ein verlässlicher Indikator dafür, welche Spiele die Menschen wirklich beschäftigen, unabhängig von Marketingplänen. Und während GTA 6 sonst jede Rangliste automatisch dominiert, landet Rockstars Megaprojekt diesmal nur auf Platz sieben. Davor sammeln sich Genre-Riesen wie Battlefield 6, Überraschungshits wie Split Fiction und eben ARC Raiders, das die Liste sogar anführt.

Beim Blick auf die Release-Situation wirkt die Platzierung von GTA 6 weniger mysteriös. Das Spiel wurde 2025 gleich zweimal verschoben, erst auf Mai 2026, dann erneut auf 19. November 2026. Die lange Wartezeit hat den Suchtrend messbar abgekühlt.

Warum ARC Raiders das Feld übernimmt

Das eigentlich Überraschende: ARC Raiders, der Extraction-Shooter von Embark, überholt alle großen Marken. Ohne riesige Hypekampagne, ohne traditionelles AAA-Gedonner. Der Wendepunkt war laut Branchenbeobachtern der große Server-Slam im Herbst, danach explodierte das Interesse.

Die Zahlen sprechen für sich: Millionen Verkäufe in den ersten Tagen, aktuell knapp 8 Millionen Einheiten über alle Plattformen. Dazu wurde das Spiel im November laut Analytics-Daten zum meistverkauften Titel auf Steam. Für NEXON ist es schon jetzt der erfolgreichste globale Launch der Unternehmensgeschichte.

Das zeigt einmal mehr, dass Mundpropaganda im Social-Media-Zeitalter stärker sein kann als jede aufwendige Werbeschlacht. Gute Server, griffiger Loop, ein klares PvPvE-Konzept – das reicht, um die Kurve zu kriegen. Embark selbst hatte zuvor erst mit The Finals einen eher gemischten Release hinter sich. Die Kehrtwende kommt also nicht zufällig, aber auch nicht selbstverständlich.

Was bedeutet das für GTA 6?

Kurzfristig verliert Rockstar Sichtbarkeit, mehr nicht. Sobald der Release im November 2026 näher rückt, wird GTA 6 wieder das Maß aller Dinge sein. Die Fanbasis ist zu groß, die Marke zu dominant. Aber die Charts 2025 zeigen: Auch Branchenriesen sind nicht unangreifbar, wenn die Wartezeit einfach zu lang wird.

Mit dem nahenden Launch dürfte sich der Trend bereits 2026 wieder drehen. Und bis dahin bleibt ARC Raiders das unerwartete Lehrstück dafür, dass Timing manchmal wichtiger ist als Tradition.